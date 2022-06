Kamiński po konwencji PiS: pokazaliśmy sukcesy, jakie ma nasz rząd

"Pokazaliśmy sukcesy, jakie ma nasz rząd. Wykazaliśmy się dużą skutecznością i wszelkie zagrożenia nie tylko dla Polski ale i dla całego świata są przez nasz rząd tak realizowane, żeby utrzymać powagę sytuacji i kontrolę nad wszystkim" - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński, po sobotniej konwencji PiS.

Szefa resortu zapytano o tematy, jakie będą poruszane podczas objazdu Polski przez przedstawicieli partii.

"Będziemy poruszać wszystkie tematy. Pokażemy, jak wyjść z różnych trudnych sytuacji kryzysowych, jakie są nasze plany, jak chcemy dalej zmieniać Polskę i utrzymać bezpieczną i stabilną Polskę. Utrzymać wzrost gospodarczy i dobrobyt obywateli" - powiedział Mariusz Kamiński. "Także będziemy jechali do ludzi z konkretami" - podkreślił.

Konwencję podsumował też wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

"Ta konwencja to uporządkowanie tego wszystkiego, co zrobiliśmy przez lata rządów. To podkreślenie wszystkich naszych sukcesów, podkreślenie gdzie poszło nam gorzej i pokazanie drogi do przodu" - ocenił i dodał, że wybory zbliżają się wielkimi krokami i "zdajemy sobie sprawę, że musimy się do nich przygotowywać". Podkreślił, że będzie to ciężka praca. "Krew, pot i łzy. To nas czeka, bo te wybory chcemy wygrać" - dodał.

Zaznaczył, że tematy, które będą poruszane podczas objazdu kraju, to te, które są dla Polaków najważniejsze. "Tak jak prezes to podsumował, musimy sobie śmiało powiedzieć, że inflacja to jest coś co nas niszczy i musimy z nią walczyć" - podkreślił. Zaznaczył, że będą też rozmawiać z Polakami, o tym co się udało.

"Polska gospodarka rozwija się bardzo mocno, bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie i musimy o tym pamiętać. Musimy mówić Polakom, dlaczego pomagamy Ukrainie, dlaczego to jest tak ważne i jak świat się zmienił od czasu wojny" - podkreślił i dodał, że jest przekonany, że Polacy to zrozumieją i że ta dyskusja będzie niezwykle owocna i niezwykle ważna przed zbliżającymi się w przyszłym roku wyborami.

Mobilizację przed wyborami ogłosił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji partii. "Ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy; to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda - mówił i dodał, że już w sobotę w trasę rusza premier Mateusz Morawiecki.