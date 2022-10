Polska popierała i będzie popierać dążenia Białorusinów do wolności. Dziś symbolem takich dążeń jest Swiatłana Cichanouska - ocenił w poniedziałek po spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji demokratycznej minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

"Polska popierała i będzie popierać dążenia Białorusinów do wolności. Dziś symbolem takich dążeń jest Swiatłana Cichanouska, która wraz ze swoim politycznym zapleczem była moim gościem w MSWiA" - napisał w poniedziałek na Twitterze szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

To już kolejne spotkanie liderki białoruskiej opozycji demokratycznej z szefem MSWiA. Na spotkaniu, do którego doszło 24 marca powołany został zespół do spraw rozwiązywania problemów uchodźców z Białorusi przebywających w Polsce. W skład gremium weszli przedstawiciele stron polskiej i białoruskiej.