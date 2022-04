Kamiński: w Polsce jest już około 1 mln ukraińskich dzieci

Mamy do czynienia z bardzo specyficzną grupą uchodźców wojennych. W zdecydowanej większości są to kobiety i dzieci. Myślę, że mamy już około 1 miliona ukraińskich dzieci w naszym kraju - powiedział w piątek na antenie TVP Info szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

Jak podkreślił szef MSWiA, zbliżamy się do liczby 2,5 miliona uchodźców. "Mniej więcej od tygodnia spada liczba uchodźców. Teraz trafia do nas około 20-30 tysięcy na dobę" - przekazał Kamiński i przypomniał, że w pierwszych dniach wojny te liczby dochodziły do 150 tysięcy na dobę.

"Mamy do czynienia z bardzo specyficzną grupą uchodźców wojennych. W zdecydowanej większości są to kobiety i dzieci" - wskazał szef resortu. "Myślę, że mamy już około 1 miliona ukraińskich dzieci w naszym kraju" - dodał. Zaznaczył, że mężowie tych kobiet w większości przypadków walczą z bronią w ręku o wolność swojego kraju. "Znacząca część tych uchodźczyń tak naprawdę liczy na to, że ta sytuacja potoczy się w kontekście pozytywnym i za kilka tygodni może za kilka miesięcy będzie wolna i niepodległa Ukraina" - podkreślił Kamiński.

Poinformował, że około 300 tysięcy uchodźców przemieściło się do Czech i Niemiec. "W Czechach jest w tej chwili około 250 tysięcy uchodźców i około 300 tys. w Niemczech" - dodał.

Minister Kamiński odniósł się też do słów marszałka Grodzkiego skierowanych do Rady Najwyższej Ukrainy. Grodzki m.in. przepraszał, że "niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i że "nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". Jak powiedział marszałek Senatu, w ten sposób nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi.

"Pierwszymi, którzy kompletnie go nie zrozumieli byli sami Ukraińcy" - skomentował szef MSWiA. "Oni wiedzą, że są to słowa fałszywe, całkowicie nieadekwatne do tego, co robi nasz rząd, nasze państwo i nasi obywatele. Robimy wielką rzecz, wspieramy Ukrainę i Ukraińców na każdym poziomie" - dodał.

Ocenił, że każdy polityk ukraiński, od prezydenta przez ministrów, przez zwykłych żołnierzy, którzy walczą w obronie ojczyzny, każdy mówi, że Polska jest ich prawdziwym, szczerym i najprawdziwszym sojusznikiem. "Te słowa padają co chwila" - zaznaczył.