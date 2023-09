Kamiński w spocie PiS: tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Tuska

Nasi oponenci polityczni byli przeciw wszystkiemu co robiliśmy, by powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów do Polski; tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Donalda Tuska - podkreślił szef MSWiA Mariusz Kamiński w nowym spocie PiS wyemitowanym w sobotę w mediach społecznościowych.

W nowym spocie Kamiński przypomina wypowiedź posła KO, b. rzecznika rządu PO-PSL Cezarego Tomczyka. Polityk PO pytany w jednej ze stacji radiowych o to, ilu uchodźców jesteśmy w stanie przyjąć odpowiada: "Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę. I weźmiemy też na klatę wszystkie decyzje, które podejmiemy".

Szef MSWiA zwraca uwagę, że "w poniedziałek minie 8 lat od kiedy rzecznik rządu PO-PSL złożył tę deklarację". "Potem na szczęście były wybory, które wygraliśmy. I okazało się, że nic nie trzeba brać na klatę, że przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów do Polski nie będzie" - podkreślił Kamiński.

Jak dodał, "oni już szykowali specjalne ośrodki, by ich tu umieścić". "Dziś znowu są wybory. Donald Tusk udaje, że nie ma tematu" - zaznaczył minister.

Następnie pojawia się wypowiedź szefa PO, byłego premiera Donalda Tuska. "Właściwie nie powinienem odpowiadać na wasze pytania" - mówi Tusk.

"Mówią za to jego partyjni koledzy. W sprawie budowy zapory na granicy z Białorusią poszli jeszcze dalej" - podkreśla szef MSWiA.

Jak dodał, "tak atakował nas wtedy Tusk". "Jedyny pomysł jaki mają w tej chwili na tę sytuację na granicy to jest, że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli" - mówił lider PO.

"Oni byli przeciw wszystkiemu, co robiliśmy, by powstrzymać tę inwazję. To jest stawką w tych wyborach. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Tuska" - oświadczył w spocie Kamiński.