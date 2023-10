Kampania wyborcza: dlaczego kłamstwo jest bardziej sexy niż prawda? 

Politycy są skłonni dość swobodnie operować prawdą – mówi dr hab. Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego wybory nie będą weryfikacją polityków, lecz wyborców, którym nie przeszkadza kłamstwo…

– Mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem. Otóż generalnie uważamy, że politycy kłamią. Ale równocześnie uważamy, że ten którego popieramy – kłamie akurat najmniej albo wcale. Słysząc zatem polityka, którego lubimy, cenimy i będziemy na niego głosować, uważamy, że „on w końcu powiedział prawdę”. Przy czym faktycznie: nie mamy czasu, siły albo i ochoty, by weryfikować wszystkie informacje, które nam się przekazuje – wyjaśnia Olgierd Annusewicz i rozwija tę myśl: – Z badań wynika, iż wyborcy wcale nie spodziewają się, że politycy dotrzymają wszystkich obietnic. Oczekują ich, ale z góry wiedzą, że nie wszystkie zostaną dotrzymane, czyli są pewnego rodzaju kłamstwem. I wyborcy świetnie sobie z tym radzą. Innymi słowy: jeżeli jest ktoś, kto jest winny temu, że politycy kłamią, to jesteśmy to my. Powiem więcej: moim zdaniem politycy kłamią częściej i mocniej niż kłamali do tej pory, więc tym bardziej my jesteśmy temu winni…

Czy to przypadkiem nie jest usprawiedliwianie ludzi, którzy w sferze publicznej posługują się kłamstwem?

– Wprost przeciwnie – odpowiada prof. Annusewicz. – 15-20 lat temu polityk złapany na kłamstwie w zasadzie musiał się pożegnać z karierą polityczną. Bo zarówno media, jak i opinia publiczna były tu zgodne: kłamstwo jest złe. Dziś informacja o tym, że polityk powiedział nieprawdę, nie przedostanie się wszędzie. Ten wyborca, który popiera owego polityka, w ogóle się bowiem o tym nie dowie. Dlatego, że media, których on słucha, tego nie powiedzą. Gdyby jednak przypadkiem trafił na taką informację w mediach „wrażych”, uzna, że to one kłamią. A jeśli już rzeczywiście czarno na białym zostanie udowodnione, że polityk skłamał – będzie szukał dla niego usprawiedliwienia. Jesteśmy mistrzami w szukaniu wymówek dla siebie; dla polityków, z którymi sympatyzujemy, też jesteśmy w stanie coś znaleźć - mówi politolog.

