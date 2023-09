Kampania wyborcza na rowerze? Tak jest w Sandomierzu

Kampania wyborcza na rowerzew dodatku po ulicach Sandomierza, gdzie ten środek transportu umiłował sobie serialowy bohater - ojciec Mateusz. Na taką formę dotarcia do mieszkańców zdecydował się Marek Materek, prezydent Starachowic.

To kolejna odsłona kampanii Marka Materka w Sandomierzu - prezydent Starachowic w jesiennych wyborach kandyduje do Senatu. Sandomierz przemierza na „dwóch kółkach", biorąc przykład z najpopularniejszego bohatera serialowego tych stron; "Ojca Mateusza".

- Na rowerze pojawiliśmy na targowisku, na starówce i w wielu innych miejscach Sandomierza. Pogoda dopisała, było pięknie i słonecznie, ale ten dzień był udany przede wszystkim dzięki mieszkańcom – mówi prezydent Marek Materek.

Kampania rowerowa w Sandomierzu to nie przypadek

Nieprzypadkowo tym razem zdecydowano się na kampanię rowerową. Wcześniej na targowisku miejskim, wspólnie z Pawłem Żerebcem, lokalnym liderem Ruchu Marka Materka, w kuchni polowej przygotowywał szakszukę, którą obaj panowie częstowali później mieszkańców. Tym razem Marek Materek postawił na promowanie aktywności.

- To świetny sposób rekreacji i aktywności, ale przede wszystkim znakomity środek codziennego transportu. W Starachowicach mocno postawiliśmy na rozbudowę ścieżek rowerowych, bo chcemy poprawić komfort podróży i bezpieczeństwo mieszkańców - zaznacza prezydent Marek Materek.

W przypadku Materka rower to nie tylko narzędzie w kampanii

Starachowice konsekwentnie zachęcają do korzystania z jednośladów, czemu służy sukcesywna rozbudowa infrastruktury rowerowej. Kolejne kilometry dróg rowerowych pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo i komfort poruszania się zarówno rowerzystów, jak i pieszych. W ostatnich miesiącach prace zakończyły się, lub dobiegają końca, na kilkunastu odcinkach.

Na budowę ścieżek rowerowych Starachowice pozyskały duże środki zewnętrzne zarówno z Unii Europejskiej, budżetu państwa, jak i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sumie to aż 95 proc. dofinansowania, tylko 5 proc. środków pochodzi z budżetu miasta.

Ścieżki poprawią bezpieczeństwo dzieci, które chcą dotrzeć do szkoły rowerem. Ale również umożliwią one bezpieczne dotarcie do pracy wszystkim mieszkańcom, którzy chcą swoim jednośladem przemieścić się do swojego zakładu pracy.

Starachowice są także na końcowym etapie wdrożenia systemu roweru miejskiego oraz zakupu wiat Bike & Ride, co nastąpi jeszcze w tym roku

- Sandomierz jest miastem, które chętnie odwiedzają turyści, dlatego tutaj również warto promować ten środek transportu. Zresztą cały region świętokrzyski ma ogromny potencjał, a zwiedzanie go na dwóch kółkach to czysta przyjemność - mówi Materek.

Prezydent Marek Materek w październikowych wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polski wystartuje w okręgu 82., obejmującym pięć powiatów województwa świętokrzyskiego: skarżyski, starachowicki, opatowski, ostrowiecki i sandomierski.