Kancelaria premiera zaprasza w nadchodzący weekend na pikniki Rodzina 800 Plus

Kancelaria premiera zaprasza na pikniki rodzinne Rodzina 800 Plus. Jak podano we wpisie na profilu kancelarii w mediach społecznościowych, w nadchodzący weekend odbędą się one w 13 miejscowościach.

W piątek na Facebooku kancelaria premiera opublikowała wpis zachęcający do udziału w piknikach rodzinnych Rodzina 800 Plus. "Bądź tam z nami!" - zaprasza. "To już kolejny weekend z niesamowitymi atrakcjami" - dodano.

Podano, że w najbliższą sobotę - 22 lipca - pikniki odbędą się w miejscowościach: Udanin (woj. dolnośląskie), Tuchola (woj. kujawsko-pomorskie), Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), Krotoszyn (woj. wielkopolskie) oraz w Szczecinie i w Warszawie.

W niedzielę - 23 lipca - pikniki zaplanowano w miejscowościach: Pszczew (woj. lubuskie), Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie), Supraśl (woj. podlaskie), Kartuzy (woj. pomorskie), Jędrzejów (woj. świętokrzyskie), Luboń (woj. wielkopolskie) oraz w Opolu.

W ubiegły piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowelizacja podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

"Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Nowelizacja trafiła teraz do Senatu. Senat ma rozpatrzyć nowelizację na najbliższym posiedzeniu, które jest zaplanowane na dni 26-28 lipca.