Kancelaria Prezydenta o rozmowach w Berlinie: nic o nas bez nas, takie spotkania i relacje są pierwszoplanowe

Jeśli uważamy za naczelną zasadę "nic o nas bez nas”, to uczestnictwo w tego typu spotkaniach i relacjach ma dla nas pierwszoplanowe znaczenie – wskazała we wtorek Kancelaria Prezydenta, w nawiązaniu do spotkania prezydentów Polski i Francji oraz kanclerza Niemiec.

We wtorek w Berlinie odbyło się spotkanie prezydentów Polski Andrzej Dudy i Francji Emmanuela Macrona oraz kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Rozmowy w formacie Trójkąta Weimarskiego były poświęcone bezpieczeństwu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej wobec groźby rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Przywódcy podkreślali po spotkaniu, że dalsze naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy jest nie do przyjęcia. "Naszym wspólnym celem jest zapobiec wojnie w Europie" - oświadczył Scholz. "Musimy znaleźć takie rozwiązanie, żeby uniknąć wojny - to jest nasze podstawowe zadanie" - akcentował Duda. "Cel jest dość prosty - chodzi o to, żeby uniknąć wojny. Pokój i spokój są najważniejsze dla naszego kontynentu" - mówił Macron.

"Jeśli uważamy za naczelną zasadę +nic o nas bez nas+, to uczestnictwo w tego typu spotkaniach i relacjach ma dla nas pierwszoplanowe znaczenie" - wskazano we wtorek późnym wieczorem na Twitterze we wpisie kancelarii polskiego prezydenta.