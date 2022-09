Kancelaria Prezydenta podziękowała Cichanouskiej za udział w Narodowym Czytaniu "Ballad i romansów"

Kancelaria Prezydenta RP zamieściła w mediach społecznościowych podziękowanie dla liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej, która wyrecytowała w swoim ojczystym języku fragment "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza.

Kancelaria Prezydenta RP zamieściła - trwające niespełna minutę - nagranie z tą recytacją na swoim Twitterze i Facebooku.

"Dziękujemy pani Swiatłanie Cichanouskiej, liderce demokratycznej Białorusi, za przeczytanie fragmentu +Ballad i romansów+ Adama Mickiewicza w języku białoruskim" - napisano.

W sobotę odbyło się 11. Narodowe Czytanie, z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy, którzy fragmenty "Ballad i romansów" czytali w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Okolicznościowe spotkania odbywały się nie tylko w całej Polsce, ale również w 250 miejscach poza granicami kraju, w tym na ogarniętej wojną Ukrainie.

"Ballady i romanse" Adama Mickiewicza zostały wydane w Wilnie w 1822 r. Opublikowanie 14 utworów uważane jest za symboliczny początek romantyzmu. Tomik ballad, dzisiaj uznany za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem w myśleniu i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Utwory pełne grozy i humoru zostały zaadresowane do wszystkich, całego społeczeństwa. Dzieło odnosi się do wrażliwości i sentymentów odbiorcy, a jednocześnie nawiązuje do ludowej wyobraźni.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza i "Lalkę" Bolesława Prusa, w 2016 r. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, a w 2017 r. lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

W 2019 r. lekturami było osiem najważniejszych polskich nowel, m.in. autorstwa Żeromskiego, Prusa, Konopnickiej i Schulza. W 2020 r., w warunkach obostrzeń epidemicznych, czytano "Balladynę" Juliusza Słowackiego. W ubiegłym roku lekturą była "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.

W 2023 r. lekturą będzie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.