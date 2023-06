Kancelaria Prezydenta: Prezydent Duda przeprowadził telefoniczne konsultacje z prezydentem Ukrainy

Zakończyła się rozmowa telefoniczna prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego Prezydenci przeprowadzili konsultacje w zakresie sytuacji bezpieczeństwa w związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainie - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP.

O rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy Kancelaria poinformowała w środę wieczorem we wpisie na Twitterze. "Zakończyła się rozmowa telefoniczna Prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego. Prezydenci przeprowadzili konsultacje w zakresie sytuacji bezpieczeństwa w związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainie" - czytamy.

Poprzednią rozmowę prezydenci odbyli w niedzielę wieczorem. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował później, że rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji na froncie, a także sytuacji związanej z wysadzeniem tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce, co doprowadziło do zalanie wielu terenów na południu Ukrainy. Rozmowa dotyczyła także przygotowań do lipcowego szczytu NATO w Wilnie.

W poniedziałek natomiast prezydent Duda wziął udział w szczycie Trójkąta Weimarskiego w Paryżu wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Marconem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Podczas konferencji prasowej w Pałacu Elizejskim prezydent podkreślał, że obecnie oczekiwaniem ukraińskich władz i ukraińskiego społeczeństwa jest przedstawienie przez kraje zachodnie realnej perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO.