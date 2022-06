Kancelaria Prezydenta: w poniedziałek Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydent Słowacji i prezydentem Ukrainy

W poniedziałek po południu odbędzie się zdalna rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - dowiedziała się PAP w Kancelarii Prezydenta. Tematem rozmowy mają być ubiegłotygodniowe wizyty zagraniczne polskiego prezydenta.

W ubiegłym tygodniu Andrzej Duda odwiedził Portugalię, Włochy i Rumunię. W Portugalii i we Włoszech prezydent Duda rozmawiał z przywódcami tych krajów - Marcelo Rebelo de Sousą oraz Sergio Mattarellą. Andrzej Duda przekonywał do jak najszybszego przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

W piątek polski przywódca wziął udział w szczycie przywódców państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), którego był współgospodarzem - razem z rumuńskim prezydentem Klausem Iohannisem. Celem spotkania przywódców państw B9 - czyli krajów położonych na wschodniej flance NATO - było przygotowanie stanowiska przed czerwcowym szczytem NATO w Madrycie (29-30 czerwca). Andrzej Duda mówił po szczycie, że dla wzmocnienia zdolności obronnej Sojuszu Północnoatlantyckiego liczba żołnierzy NATO w krajach wschodniej flanki musi znacząco wzrosnąć.

Jak dowiedziała się PAP, w poniedziałek po południu odbędzie się zdalna rozmowa prezydenta Dudy z prezydent Słowacji Zuzaną Czaputovą oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jej tematem mają być sprawy związane z zeszłotygodniowymi wyjazdami Andrzeja Dudy.

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova miała towarzyszyć polskiemu prezydentowi podczas wizyt w Portugalii, Włoszech i Rumunii, jednak jej udział odwołano z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

W ubiegłą środę - w dniu, w którym prezydent rozpoczął serię podróży zagranicznych - Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Joe Bidenem; rozmowa dotyczyła wojny na Ukrainie, a także m.in. szczytów B9 i NATO.

Bukaresztańska Dziewiątka (B9) została zawiązana z inicjatywy Polski i Rumunii; należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO - Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.