Kancelaria Prezydenta: w środę prezydent skierował do Sejmu weto do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Prezydent Andrzej Duda skierował w środę do Sejmu weto do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji - poinformowała na Twitterze Kancelaria Prezydenta. Wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie przez Sejm ustawy pojawił się już w wykazie na stronie internetowej Sejmu.

"Zgodnie z zapowiedzią złożoną 27 grudnia 2021 r., Prezydent Andrzej Duda skierował dziś do Sejmu weto do ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji" - podała na Twitterze KPRP.

Informację tę skomentował, także na Twitterze, szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot. "Decyzja formalnie wykonana. Izolacja nie uniemożliwia wykonywania obowiązków" - napisał.

Wcześniej w środę Szrot poinformował, że w związku z przypadkami zachorowań w KPRP prezydent Duda przeprowadził test na obecność koronawirusa, który dał pozytywny wynik. Dodał, że prezydent czuje się dobrze, jest pod stałą opieką medyczną i zgodnie z przepisami przebywa w izolacji.

Prezydent Andrzej Duda 27 grudnia zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji zmierzającą m.in. do tego, by podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły posiadać w spółkach medialnych działających na podstawie polskich koncesji udziały nieprzekraczające 49 proc. "Nowelizacja to naruszenie zasady, że umów należy dotrzymywać i uderzenie w interesy podmiotu, który otrzymał legalną koncesję na nadawanie" - argumentował prezydent.

Nowela trafiła do prezydenta po tym, gdy 17 grudnia Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu ją odrzucił. 19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery.

Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną 3/5 głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli tak się stanie, Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.