Kancelaria Senatu: Marszałek Senatu wraz z delegacją zakończył wizytę w Republice Czeskiej (komunikat)

Centrum Informacyjne Senatu uprzejmie przekazuje, że Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją, złożył w dniach 20-21 kwietnia br. wizytę w Czechach na zaproszenie przewodniczącego czeskiego Senatu Miloša Vystrčila.

W skład delegacji weszli senatorowie: Jerzy Fedorowicz, Jan Maria Jackowski, Sławomir Rybicki i Ryszard Świlski,

W drugim dniu wizyty Marszałek i senatorowie odwiedzili Igławę oraz Telcz, by spotkać się z lokalnymi władzami.

W Igławie delegacja spotkała się z hetmanem kraju Wysoczyna Vítězslavem Schrekem. W rozmowach wziął udział także przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil oraz prezydent miasta Igława, Karolina Koubova. Rozmowy dotyczyły polityki samorządowej, problemów oświaty i ochrony zdrowia, finansowania ich ze środków publicznych oraz zorganizowania w skali kraju.

Senatorowie w towarzystwie przewodniczącego czeskiego Senatu odwiedzili także Telcz, rodzinne miasto Miloša Vystrčila, gdzie złożyli wiązanki kwiatów przed tablicą upamiętniającą powstańców styczniowych internowanych w tym mieście.

Następnie w stolicy Czech spotkali się z ministrem spraw zagranicznych Janem Lipavským, przewodniczącą Izby Poselskiej parlamentu Republiki Czeskiej Marketą Pekarovą Adamovą oraz przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa w Senacie Republiki Czeskiej Pavlem Fischerem. Rozmowy koncentrowały się wokół wojny w Ukrainie oraz jak najszybszej budowy niezależności Polski i Czech od paliw kopalnych z Rosji. Poruszono także kwestię odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny.

Istotnym tematem rozmów była współpraca parlamentarna, w tym w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wyrażono zaniepokojenie stosunkiem władz węgierskich do agresji Rosji w Ukrainie. W trakcie rozmów Marszałek Senatu podkreślał, że ważnym celem jest przekonanie Węgrów do zmiany stanowiska.

Ostatnim punktem drugiego dnia wizyty było spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych i Polakami w Ambasadzie RP w Pradze, podczas którego wręczono odznaki honorowe "Bene Merito" członkom Klubu Polskiego. "Senat RP ze swojego zobowiązania sprawuje opiekę nad Polonią (…) i jest dla was zawsze otwarty. Jesteśmy do państwa dyspozycji, traktujemy to zadanie bardzo poważnie" - powiedział w swoim wystąpieniu Marszałek Senatu.

