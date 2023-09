Kanclerz Olaf Scholz (SPD) doznał kontuzji podczas joggingu i „nie czuje się zbyt dobrze” – podał w sobotę portal RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

W związku z wypadkiem sportowym kanclerz odwołał udział w zaplanowanym na niedzielę spotkaniu w związku z trwającą w Hesji kampanią wyborczą.

Rzeczniczka rządu informowała w sobotę, że "kanclerz upadł w trakcie joggingu, ma siniaki na twarzy", ale nie powinno to wpłynąć na jego terminarz spotkań w nadchodzącym tygodniu.

"Kanclerz miał w sobotę wypadek sportowy, nie czuje się najlepiej i niestety wszystkie wydarzenia z jego udziałem muszą zostać odwołane, także jego wizyta w Heringen" - powiedział z kolei cytowany we "Frankfurter Rundschau" polityk SPD i poseł do Bundestagu Michael Roth, który zaprosił Scholza do swojego rodzinnego miasta na niedzielne spotkanie.

Scholza spodziewano się w niedzielę w Hesji w związku z trwającą w tym kraju związkowym kampanią wyborczą. Wybory odbędą się tam 8 października.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie