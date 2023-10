Kandydat KO mówi o przyspieszeniu budowy elektrowni jądrowej

Pierwsze decyzje gospodarcze po ewentualnym zwycięstwie opozycji w wyborach parlamentarnych będą dotyczyły dokładnego zbadania stanu finansów publicznych - mówi w rozmowie z WNP.PL Andrzej Domański, ekonomista i kandydat w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej.

Andrzej Domański to ekonomista i wykładowca akademicki, związany przez lata z polskim rynkiem kapitałowym. Jak mówi, jego obawy budzi wysokość długu publicznego.

- Z całą pewnością najpierw musimy poznać dokładny stan finansów publicznych. Wiemy, że znacząca część polskich wydatków i polskiego długu została wyprowadzona poza budżet, poza kontrolę parlamentu (…). Pierwszym krokiem będzie przygotowanie i przedstawienie białej księgi finansów publicznych - zapowiada kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Jak dodaje, Komisja Europejska obniżała niedawno prognozę wzrostu dla polskiej gospodarki, co wskazuje na to, że w bieżącym roku Polska będzie rozwijała się wolniej od średniej unijnej.

- To będzie taki pierwszy rok od 30 lat. Musimy więc wdrożyć pakiet, który będzie pobudzał wzrost gospodarczy w Polsce, dzięki czemu będą rosły wpływy podatkowe i będą środki na finansowanie programów społecznych - podkreśla Domański.

Kluczowa w programie opozycji jest też transformacja energetyczna.

- Chcemy oprzeć polską energetykę z jednej strony na odnawialnych źródłach energii, a z drugiej na energetyce jądrowej. (…) Energetyka jądrowa, zarówno SMR, jak i duże bloki jądrowe stanowią istotny element przyszłego systemu energetycznego w Polsce. W naszym programie dotyczącym energetyki zapisaliśmy wręcz przyspieszenie budowy elektrowni jądrowej w Polsce - mówi Andrzej Domański.

- Chcemy do 2030 roku uzyskać 68 proc. udziału OZE w wytwarzaniu energii w Polsce. Jest jasne, że ta transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa społecznie, musi przebiegać z uwzględnieniem interesów wszystkich stron, czyli przede wszystkim mieszkańców Śląska. Widzimy ogromny potencjał do tego, by OZE i związane z nimi komponenty były wytwarzane właśnie na Śląsku - mówi.