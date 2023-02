Kapituła Generalna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zdecydowała o zakończeniu kadencji Biskupa Naczelnego Marka Marii Karola Babi. Do wyboru nowego Biskupa Naczelnego, co planowane jest w czerwcu, jego obowiązki pełnił będzie biskup diecezji podlasko-lubelskiej Michał Maria Ludwik Jabłoński.

Kościół Starokatolicki Mariawitów liczy w Polsce ok. 25 tys. wyznawców. Ok. 5 tys. mariawitów mieszka także we Francji, głównie w Paryżu i Tulonie. Siedzibą władz tego Kościoła, który należy do Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i Polskiej Rady Ekumenicznej, jest Płock (Mazowieckie).

Kapituła Generalna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów obradowała 11 lutego w kompleksie klasztornym przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. "W czasie obrad została podjęta uchwała o zakończeniu kadencji Biskupa Naczelnego bp. M. Karola Babi, z zachowaniem funkcji biskupa diecezji warszawsko-płockiej" - poinformowano w komunikacie.

Jak zaznaczono, w trakcie obrad Kapituły Generalnej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów postanowiono, "że do czasu wyboru Biskupa Naczelnego, podczas drugiej sesji Kapituły, pełniącym obowiązki będzie bp. M. Ludwik Jabłoński, biskup diecezji podlasko-lubelskiej". W komunikacie zapowiedziano jednocześnie, że drugą sesję Kapituły wyznaczono na 27 czerwca tego roku.

Bp Marek Maria Karol Babi został powołany na Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przez Kapitułę Generalną w sierpniu 2015 r. - zastąpił wtedy na tym stanowisku bp Michała Marię Ludwika Jabłońskiego, w związku z upływem jego kadencji sprawowanej od 2007 r.

Obradująca w Płocku 11 lutego Kapituła Generalna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów dokonała zarazem wyboru Rady Kościoła, w skład której weszli biskupi diecezjalni oraz czterech kapłanów z parafii Warszawa, Stryków, Cegłów i Mińsk Mazowiecki. Na zastępców członków Rady Kościoła zostało wybranych dwóch kapłanów z parafii Wiśniew i Pepłowo.

Ruch mariawicki powstał pod koniec XIX wieku, stawiając sobie za cel naśladowanie życia Marii - Mariae vitam imitantes. Jego założycielką była św. Maria Franciszka Feliksa Kozłowska (1862-1921), która w 1893 r. w Płocku doznała objawienia, wskazującego na potrzebę odnowy moralnej ludzkości poprzez nieustającą adorację Przenajświętszego Sakramentu i wzywanie pomocy Matki Bożej.

Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z Kościoła Rzymsko-katolickiego w 1906 r., gdy Stolica Apostolska odmówiła zalegalizowania mariawickich zgromadzeń modlitewnych, a następnie ekskomunikowała św. Marię Franciszkę Feliksę Kozłowską.

W latach 1911-14 w Płocku wzniesiona została w stylu neogotyku angielskiego mariawicka Świątynia Miłosierdzia i Miłości wraz zabudowaniami klasztornymi. W podziemiach tej bazyliki znajduje się grób św. Marii Franciszki Feliksy Kozłowskiej, który odwiedzany przez pielgrzymów z kraju i zagranicy.