Karczewski: przed wyborami nie będzie zmian ani ordynacji wyborczej, ani okręgów wyborczych

Zapadła decyzja - przed wyborami parlamentarnymi nie dojdzie do żadnych zmian w przebiegu granic okręgów wyborczych ani ordynacji wyborczej - zadeklarował w środę w rozmowie z PAP.PL senator PiS Stanisław Karczewski. Dodał, że żadne prace w tym kierunku nie były prowadzone, w PiS jedynie "dyskutowano na temat możliwości wprowadzenia zmian".

"Jest decyzja o tym, że nie ma żadnych zmian ani w ordynacji, ani w okręgach wyborczych, ten etap mamy już za sobą" - powiedział Karczewski pytany przez PAP.PL o możliwość zmian w okręgach wyborczych lub ordynacji wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. Żadnych zmian nie będzie - zadeklarował.

Szef PiS Jarosław Kaczyński w piątek podczas spotkania w Płocku mówił, że temat zmian w ordynacji wyborczej jest "przedmiotem dyskusji". "Jest pociągający taki plan, żeby w okręgu senackim byli też posłowie, a także radni do województwa wybierani, bo wtedy to będzie jakby bliżej społeczeństwa, nie będzie tak jak w jednomandatowych, ale jednak będzie bliżej społeczeństwa, ale to jest w tej chwili tylko kwestia dyskusji i zobaczymy, co z tego wyniknie" - powiedział Kaczyński.

Karczewski podkreślił w środę w rozmowie z PAP.PL, że żadne prace w tym kierunku nie były prowadzone, jedynie dyskutowano w partii na temat możliwości wprowadzenia zmian. "Co innego prace, a co innego dyskusja" - zaznaczył. "W gronie polityków rozmawiamy o wszystkim, więc trudno byłoby nie rozmawiać o okręgach wyborczych czy ordynacji wyborczej, to jest zupełnie naturalne" - dodał.

Zapytany o to, czy kierownictwo PiS ma plan na zdobycie większości w Senacie, odpowiedział twierdząco. "Oczywiście, że jest to możliwe, mamy taki plan" - powiedział. "Nie mogę w tej chwili mówić o szczegółach, ale dosyć intensywnie nad tym pracujemy" - dodał.

Na pytanie o medialne doniesienia dotyczące sporów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy odparł, że "wszystkie sprawy sporne powinny być rozwiązywane w ciszy gabinetów, nawet przy bardzo ostrej debacie". "One toczyły się, toczą i mam nadzieję, że już niebawem przestaną się toczyć. Myślę że nie powinny wypływać na zewnątrz. ZP generalnie ma się dobrze" - ocenił.

"Prezes (Kaczyński), jak i kierownictwo partii jest za tym, aby ten rząd funkcjonował. Nie jest to czas na zmiany w rządzie, a tym bardziej na zmianę premiera" - ocenił, odnosząc się do doniesień medialnych odnośnie dążenia niektórych polityków PiS do zmiany na stanowisku premiera. "Mateusz Morawiecki jest świetnym specjalistą, zna się na ekonomii, jest niezwykle pracowity" - dodał.

We wtorek Kaczyński w wywiadzie dla polskatimes.pl zapytany o medialne doniesienia o grupie czołowych polityków PiS, którzy mieliby spiskować przeciwko premierowi Morawieckiemu, domagając się jego odwołania, odpowiedział, że "są to wymysły".

"Do tej pory było tak, że jednak bez mojej zgody premiera by się nie dało odwołać, krótko mówiąc - takiej zgody nie ma; Mateusz Morawiecki zostaje na stanowisku premiera" - zaznaczył Kaczyński.

Cały wywiad z senatorem PiS Stanisławem Karczewskim znajduje się pod adresem https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1377625%2Ckarczewski-mamy-plan-na-odbicie-senatu.html.