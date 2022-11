Kard. Nycz: błogosławieństwa to konstytucja Królestwa Bożego

Błogosławieństwa to konstytucja Królestwa Bożego - powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w homilii wygłoszonej podczas mszy w uroczystość Wszystkich Świętych. Wejdźmy na drogę świętych obcowania, a więc prośmy za wstawiennictwem wszystkich świętych o potrzebne dary i módlmy się za tych, którzy są w czyśćcu - zaapelował,.

Kardynał we wtorek przewodniczył mszy św. w kościele św. Marii Magdaleny na stołecznym Cmentarzu Wawrzyszewskim. W czasie liturgii dziękował Bogu za możliwość nawiedzenia w tym roku grobów zmarłych na cmentarzach oraz modlitwę w ich intencji. Liturgię koncelebrował m.in. prowincjał zgromadzenia księży marianów ks. dr Tomasz Nowaczek.

Metropolita warszawski mówił w homilii, że "uroczystość Wszystkich Świętych jest to dzień radości ze spotkania z tymi świętymi, którzy w niebie spotykają się z Bogiem - nie tylko tymi ogłoszonym przez Kościół, jako święci, ale tymi wszystkimi, o których wierzymy, że są zbawieni i święci". "Mamy nadzieję, że są tam nasi bliscy znajomi, rodzice, którzy po swoim pięknym, nieraz trudnym życiu - w nadziei zbawienia, osiągnęli niebo i Bóg im to niebo otworzył" - przypomniał.

Wyjaśnił, że jest to przede wszystkim dzień, w którym chrześcijańskiej modlitwie towarzyszy radość i uwielbienia Boga, za to, że tylu ludzi Bóg doprowadził do świętości". "Tego dnia modlimy się przez wstawiennictwo tych, których są niebie; W tym roku, towarzyszy nam modlitwa o pokój, za uciemiężoną Ukrainę i w wielu innych sprawach, w których czujemy się zatrwożeni, czy zaniepokojeni tym, co się w wokół nas dzieje czy też, co dzieje się w nas samych" - wskazał metropolita warszawski.

Przypomniał, że chrześcijanin, dzięki łasce chrztu świętego jest dzieckiem Boga. "Tajemnica chrztu świętego jest w nas, a w tej tajemnicy jest obecne nasze dziecięctwo Boże. (…) Naprawdę +nie wiemy, kim będziemy, a kiedy się to objawi, będziemy do Niego podobni+" - powiedział.

Błogosławieństwa kardynał Nycz nazwał "konstytucją Królestwa Bożego". Wyjaśnił, że zadaniem człowieka wierzącego jest wchodzenie na tę górę i górę Synaj, na której człowiek otrzymał przykazania. Przyznał, że czasami jest to trudne, wymaga od człowieka wysiłku, tak jak wchodzenie na szczyt, ale "wierzymy, że to, co nas czeka w miejscu, do którego zaprasza nas Bóg, będzie dobre i piękne"

"Czy sama świętość, jako droga do zbawienia nas naprawdę do końca interesuje? Czy jesteśmy zainteresowani, jako ludzie wiary, żeby być świętymi i na tej drodze i tylko na tej drodze osiągnąć spotkanie z Bogiem? Czy interesuje nas to, czego jako chrześcijanie pragniemy osiągnąć, wiedzący, że ludzkie życie zmienia się, ale się nie kończy?" - powiedział kard. Nycz.

"Wjedźmy na drogę świętych obcowania" - zaapelował.

Kardynał zwrócił także uwagę, że 2 listopada w Kościele katolickim to dzień zaduszny, czyli dzień modlitwy za wszystkich zmarłych, którzy odeszli z tego świata i jak wierzymy potrzebują naszego wstawiennictwa, bo jeszcze oczekują w czyśćcu na oczyszczenie i otwarcie im nieba".

Jak zaznaczył, uroczystość wszystkich świętych i dzień zaduszny odsyłają nas do chrześcijańskiego Credo, w którym wyznajemy wiarę w "świętych obcowanie". "Jeśli prawdziwie wierzymy w czyściec i jeśli wierzymy, że między tymi, którzy są tam a nami jest wymiana darów, wymiana modlitwy, to wtedy tajemnica świętych obcowania nabiera nowego sensu i staje nadzieją naszego życia" - powiedział kard. Nycz.

Po mszy metropolita warszawski przewodniczył procesji modlitewnej, która przeszła przez Cmentarz Wawrzyszewskim w Warszawie.