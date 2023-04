Kard. Nycz: Centralna Droga Krzyżowa w Wielki Piątek będzie modlitwą o sprawiedliwy pokój w Ukrainie

Centralna Droga Krzyżowa, która w Wielki Piątek przejdzie ulicami Warszawy, będzie modlitwą o sprawiedliwy pokój w Ukrainie - zapowiedział kard. Kazimierz Nycz. Jak zaznaczył, chcemy być razem ze św. Janem Pawłem II, który jak nikt rozumiał wagę pokoju i wartość życia człowieka, jego godność oraz wartość rodziny.

W liście do wiernych metropolita warszawski zachęcił do udziału w obchodach Triduum Paschalnego. W sposób szczególny zaprosił diecezjan do udziału w Centralnej Drodze Krzyżowej, która jak co roku przejdzie w Wielki Piątek - 7 kwietnia ulicami stolicy.

Z okazji świąt Wielkanocnych, kardynał Nycz życzył wszystkim wiernym "powrotu do źródła, czyli do wiary w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał". "Życzę radości w rodzinach oraz w życiu codziennym" - dodał.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpocznie się o godz. 20.00 przed kościołem św. Anny. Następnie jego uczestnicy przejdą ulicą Miodową, Senatorską do placu Teatralnego, później ulicą Wierzbową do pl. Piłsudskiego, ul. Królewską i Krakowskim Przedmieściem do kościoła św. Anny. Na zakończenie kard. Nycz wygłosi słowo.

Metropolita warszawski zapowiedział, że w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, uczestnicy drogi krzyżowej będą modlić się "za Ukrainę i uchodźców". "Zapraszam do wspólnej modlitwy za ten umęczony naród i o sprawiedliwy pokój" - napisał kard. Nycz.

Jak zaznaczył, "w tej modlitwie chcemy być razem ze św. Janem Pawłem II, który jak nikt rozumiał wagę pokoju i wartość życia człowieka, jego godność oraz wartość rodziny".

Zastrzegł, że "jako chrześcijanie i ludzie dobrej woli jesteśmy dłużnikami tego pontyfikatu, o czym dziś niektórzy wyraźnie zapominają".

"Dajmy wyraz wierności Kościołowi i świętemu papieżowi przez udział w Drodze Krzyżowej i w obchodach Wielkiego Tygodnia w parafiach" - wskazał.

Kard. Nycz zaprosił również wszystkich kapłanów archidiecezji warszawskiej na Mszę Krzyżma Świętego, która będzie sprawowana w Wielki Czwartek w bazylice archikatedralnej o godzinie 10.00.

Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 w archikatedrze warszawskiej przewodniczyć będzie kard. Nycz, a homilię wygłosi bp Rafał Markowski.

W Wielki Piątek w Kościele nie sprawuje się eucharystii. W świątyniach celebrowana jest jedynie Liturgia Męki Pańskiej w czasie, które odczytuje się Mękę Pańską według Ewangelii św. Jana. Ma także miejsce adoracja Krzyża, któremu oddaje się cześć poprzez klęknięcie - jak Chrystusowi Eucharystycznemu.

Liturgii Męki Pańskiej o godz. 17.00 w archikatedrze warszawskiej będzie przewodniczył bp Piotr Jarecki.

W Wielką Sobotę po zmierzch w Kościele celebrowana jest najważniejsza liturgia w roku nazywana Wigilią Paschalną, która należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył Wigilii Paschalnej o godz. 20.00 w archikatedrze warszawskiej a homilię wygłosi bp Michał Janocha. Na zakończenie eucharystii ulicami Starego Miasta przejdzie procesja rezurekcyjna.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego bp Rafał Markowski będzie przewodniczył mszy z procesją rezurekcyjną o godz. 6.00 w parafii św. Maksymiliana Kolbego, bp Michał Janocha w parafii Świętej Trójcy w Błoniu zaś bp Piotr Jarecki w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Konstancinie-Jeziornie.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz o godz. 11.00 odprawi mszę św. i wygłosi homilię w bazylice archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.