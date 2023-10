Kard. Nycz: cywilizacja życia - jest jednym z najbardziej aktualnych przesłań św. Jana Pawła II

Pozytywnie pojęta "cywilizacja życia" jest jednym z najbardziej aktualnych przesłań św. Jana Pawła II - powiedział w czwartek metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Zaznaczył, że trzeba dziś sięgać do istoty pontyfikatu papieża Polaka.

XXIII Dzień Papieski będzie obchodzony 15 października pod hasłem "Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia". Celem tego dnia jest promowanie nauczania papieża oraz "budowanie żywego pomnika" tego pontyfikatu - powiedział w czasie czwartkowej konferencji prasowej w Domu Arcybiskupów Warszawskich, kard. Kazimierz Nycz.

Metropolita warszawski zwrócił uwagę, że "w tym roku Kościół, szczególnie Kościół katolicki w Polsce, obchodzi 45. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. (...) 16 października tego roku ta rocznica wybrzmi nie tylko w Rzymie, przy grobie św. Jana Pawła II, ale także w parafiach w całej Polsce" - powiedział kard. Nycz.

Podkreślił, że dziś trzeba "sięgać do istoty pontyfikatu Jana Pawła II". "Nie zachwycimy już młodych ludzi - poniżej 40 roku życia, którzy nie pamiętają papieża - ani szczegółowymi fajerwerkami z Wadowic czy z Krakowa, takimi czy innymi kremówkami. Musimy przekazywać ten wielki pontyfikat tak, jak się przekazuje inne wielkie pontyfikaty XX wieku" - powiedział kard. Nycz.

Zaznaczył, że "XX wiek, w przeciwieństwie do poprzednich stuleci, miał wielkich i świętych papieży". "Nie tylko dlatego, że większość z nich została wyniesiona przez Kościół na ołtarze, ale dlatego, że byli wielcy i święci, a Kościół to docenił. Każdy z nich wniósł w Kościół coś bardzo ważnego. Takim był Pius XI, Pius XII, takim był Jan XXIII, który zwołał sobór watykański II, Paweł VI, Jan Paweł II, później wielki teolog, myśliciel, święty człowiek - papież Benedykt XVI" - wskazał hierarcha.

"Papież Franciszek zwraca z kolei uwagę na powszechność Kościoła, na to, że jest on obecny nie tylko w Europie" - dodał kard. Nycz.

Metropolita warszawski wskazał, że "nie wolno z tych wielkich sześciu pontyfikatów wyjmować jednego, mówiąc, że +to był największy, najwspanialszy" albo "na tym papieżu skończył się prawdziwie Kościół".

"Papież Benedykt XVI wymyślił pojęcie +hermeneutyka zmiany i ciągłości+, co oznacza, że trzeba szanować to, co było, zachowywać to, co jest obowiązkowe do zachowania, ale szukać nowych form. I takie nowe formy dał nam papież Jan Paweł II" - wskazał kard. Nycz.

Podkreślił, że istotę nauczania papieża Polaka wyraża tegoroczne hasło Dnia Papieskiego "Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia". "Pozytywnie pojęta cywilizacja życia, a nie śmierci jest jednym z najbardziej aktualnych przesłań św. Jana Pawła II" - powiedział kardynał.

"Kiedy papież mówił nam o +cywilizacji życia+ obserwowaliśmy problemy z aborcją, zaczynały się problemy z eutanazją. Dziś one nie ustały, ale wręcz przeciwnie - narastają" - ocenił duchowny. Dodał, że "pojawiły się także nowe, na gruncie choćby genetyki czy związane z nowymi możliwości nauki - wszystkie transhumanizmy".

W ramach obchodów XXIII Dnia Papieskiego, w piątek, 13 października, w Domu Arcybiskupów Warszawskich odbędzie się konferencja naukowa pt. "Transhumanizm: człowiek przyszłości czy człowiek wyobrażony?", której współorganizatorem jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Prof. Teresa Grabińska z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu wygłosi referat pt. "Godność transczłowieka", prof. Piotr Duchliński z Akademii Ignatianum w Krakowie "Co z nami nie tak? Transhumanistyczne perypetie z cielesnością i próba jej ostatecznego wyeliminowania", zaś ks. prof. Grzegorz Hołub z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podejmie temat "Postczłowiek: pomiędzy utopią a antyutopią", a ks. prof. Marian Machinek MSF z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie mówił o teologicznych dylematach transhumanizmu - podał przewodniczący zarządu Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"(FDNT) ks. Dariusz Kowalczyk.

Konferencję poprzedzi msza św. o godz. 10.00 w kościele akademickim p.w. św. Anny.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana w 2000 r. jako pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II dzięki promowaniu nauczania papieża Polaka i wspierać przedsięwzięcia społeczne, głównie w edukacji i kulturze.

Najważniejszym przedsięwzięciem fundacji jest Dzień Papieski organizowany od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Tego dnia, oprócz ogólnopolskiej kwesty na ulicach i parafiach na fundusz stypendialny dla niezamożnej, uzdolnionej młodzieży, w całym kraju odbywają się dyskusje poświęcone Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu, prowadzone są modlitwy w łączności z papieżem i koncerty mu poświęcone.