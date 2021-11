Kard. Nycz do młodych: Weźcie odpowiedzialność za współczesny świat

Weźcie odpowiedzialność za świat współczesny, który jest w znacznej mierze światem internetu. To, czy tam będziemy, będzie zależało od was, młodych, którzy jesteście w tym biegli – powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas mszy św. z okazji Diecezjalnego Dnia Młodzieży.

Młodzi z archidiecezji warszawskiej spotkali się w sobotę na Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W programie spotkania znalazły się świadectwa, adoracja Najświętszego Sakramentu a zwieńczeniem obchodów była msza św. pod przewodnictwem kard. Nycza.

W homilii kard. Nycz przypomniał, że we wrześniu w Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się beatyfikacja prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Dzieła Lasek.

"Zastanawiam się nad tym (...) w czym wy, młodzi - którzy jesteście przyszłością świata i Kościoła - moglibyście naśladować te dwie postacie błogosławionych?" - pytał.

Zaznaczył, że młody Stefan Wyszyński urodził się w małej wsi Zuzela, ale jego rodzice zapewnili mu możliwość nauki w renomowanym liceum w Warszawie.

"Do tej szkoły chodził i dużo się nauczył, dlatego że przyszedł z tej głębokiej wioski i chciał się nauczyć, a szkoła mu dała taką możliwość" - stwierdził kard. Nycz.

Dodał, że przyszły prymas kontynuował swoją naukę we Włocławku, gdzie poznał wielu ciekawych ludzi m.in. ks. Władysława Korniłowicza. "W przypadku kard. Wyszyńskiego weźcie z niego przykład gorliwego, twórczego, kreatywnego podejścia do nauki. To jest to, co bierzecie i tworzycie w sobie na całe życie. Od tego będzie zależało wszystko: kim będziecie, jacy będziecie, czy będziecie potrzebni społeczeństwu, Kościołowi" - mówił metropolita warszawski.

"To wy jesteście Kościołem" - podkreślił, zwracając się do młodych.

Jak zaznaczył, "Kościół nie jest obok was, Kościół jest w was". "A więc taki będzie Kościół, jakimi wy się wychowacie, nauczycie i wykształcicie" - zastrzegł.

Przytoczył słowa papieża Franciszka: "wy jesteście nadzieją Kościoła". "To nie jest slogan, tylko najprawdziwsze słowo. Ja osobiście głęboko wierzę - wbrew całemu narzekaniu dorosłych, które często słyszycie na siebie - że jednak poradzicie sobie z tym Kościołem i z tym światem (...). Myślę, że przekażemy wam Kościół i świat w dobre ręce, żebyście naśladując takich jak kard. Wyszyński, dużo w życiu osiągnęli" - zaznaczył.

Kard. Nycz przypomniał postać drugiej błogosławionej, matki Elżbiety Róży Czackiej, która "była osobą pogodzoną". "Wiecie, co to znaczy, mając 22 lata, stracić wzrok i przestać widzieć świat? Jej się to przydarzyło - choroba, wypadek. Wielu ludzi by się załamało" - powiedział.

Jednak - jak wyjaśnił hierarcha - Elżbieta Czacka zaczęła jeździć po Europie, aby nauczyć się pracy z niewidomymi, a następnie założyła Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi w Laskach, które do dziś pomaga osobom dotkniętym tą niepełnosprawnością.

Metropolita warszawski przypomniał hasło tegorocznego Diecezjalnego Dnia Młodzieży "Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś". Przytoczył postać św. Pawła, który w Dziejach Apostolskich sam opowiedział o tym, jak spotkał Jezusa w drodze do Damaszku.

"Damaszek wówczas był wielkim miastem. Dzisiaj to jest miasto, które ma prawie 10 mln mieszkańców. Potężne miasto, które potężnym miastem było za czasów Jezusa też" - ocenił.

Hierarcha przypomniał, że św. Paweł, jadąc do tego miasta, "spotkał i doświadczył Chrystusa". "Pan Jezus powiedział mu: wstań, chodź, będziesz mi świadkiem tego, coś widział. Bo zanim się będzie świadkiem, trzeba coś zobaczyć. Jeśli chcemy świadczyć o Jezusie, musimy spotkać i doświadczyć Jezusa wiarą (...). Wiarygodny świadek Jezusa to ten, który przeżył, doświadczył, widział, spotkał i mówi o tym" - podkreślił.

Zdaniem kard. Nycza sytuacja św. Pawła nie była komfortowa. "On się znalazł sam jeden z grupą chrześcijan, do których dotarł po nawróceniu - wobec wielkiego miasta. I poradził sobie. To miasto się stało w VI-VII w. centrum chrześcijaństwa - ludzi, którzy poznali Jezusa i żyli według tego, co Jezus mówił. Tak się rozpoczęło chrześcijaństwo w Damaszku" - zaznaczył.

Jak wyjaśnił "wszyscy jesteśmy przez Kościół posłani i Kościołowi potrzebni". "Nieraz mamy taką sytuację jak wtedy Paweł z wielkim miastem. Nie wolno się wtedy załamywać. Jezus potrzebuje w was, młodych, takich świadków" - stwierdził.

Zaapelował do młodzieży, by "weszli we współczesny areopag świata". "Nie tylko Warszawy, nie tylko Polski czy Europy. Świata całego, bo ten świat się stał globalny przez współczesne media, które stały się takim aeropagiem, takim Damaszkiem współczesnym" - ocenił.

"Weźcie odpowiedzialność, wraz z waszymi kapłanami, za ten świat współczesny, który jest w znacznej mierze światem internetu. Bo albo tam będziemy, albo tam nie będziemy. A to, czy będziemy, będzie zależało od was, młodych, którzy jesteście w tym biegli" - stwierdził kard. Nycz.

Diecezjalny Dzień Młodzieży jest także zwieńczeniem trwającej w archidiecezji warszawskiej od 28 października Pielgrzymkowej Sztafety Młodych do archikatedry Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Każdego dnia młodzi z poszczególnych dekanatów, m.in. lektorzy, ministranci, wspólnoty młodzieżowe i uczniowie, nawiedzali grób bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, dziękując za dar jego beatyfikacji.

Zgodnie z ogłoszą w listopadzie ub.r. przez papieża Franciszka decyzją, począwszy od 2021 r., Światowe Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym mają odbywać się nie jak dotąd w Niedzielę Palmową, ale w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w listopadzie.

W tym roku odbędą się 21 listopada, pod hasłem "Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś".