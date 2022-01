Kard. Nycz: jest wielka potrzeba głoszenia Ewangelii współczesnemu światu

Potrzeba głoszenia Ewangelii współczesnemu światu jest wielka - powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Zaapelował, by Warszawa stała się miastem chrześcijańskiego życia i otwarcia na potrzebujących.

Mszę św. w uroczystość Objawienia Pańskiego kard. Nycz odprawił w czwartek w archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Hierarcha podkreślił, że tajemnica Bożego Narodzenia mówi o miłości Boga do świata. Wskazał, że uroczystość Objawienia Pańskiego stawia akcent na tajemnicę objawienia się Chrystusa poganom.

Kard. Nycz zwrócił uwagę, że ówcześni poganie "zawsze byli ludźmi wierzącymi, choć nieznającymi Mesjasza, nieznającymi Jezusa". "W tym względzie mieli łatwiej niż współcześni" - ocenił hierarcha.

"Natomiast my dzisiaj stajemy w te święto Objawienia Pańskiego, żeby współczesnemu światu objawić prawdę Betlejem, prawdę o tym, co się wydarzyło w stajni Betlejemskiej i co się tam objawiło światu" - wskazał metropolita warszawski. Jak dodał, "tego wyrazem będzie skromniejszy w tym roku z powodu pandemii Orszak Trzech Króli".

Podkreślił, że "trzeba, żeby się rozwijał, dlatego, że potrzeba głoszenia Ewangelii współczesnemu światu jest wielka". "Wielkie jest także nasze zadanie" - dodał kard. Nycz.

"Trzeba, żebyśmy idąc ulicami naszego miasta wołali za pierwszym czytaniem: Powstań Warszawo; Świeć dla innych miast i części Polski; świeć przykładem jasnego, dobrego chrześcijańskiego życia i otwarcia na wszystkich ludzi potrzebujących naszej pomocy" - powiedział metropolita warszawski. "W tym duchu wyjdziemy spod placu Zamkowego rozpoczynając tegoroczny Orszak Trzech Króli" - zaznaczył.

Na zakończenie liturgii odbyło się poświęcenie kadzidła i kredy, którą wierni oznaczają swoje domy.

Na drzwiach wypisuje się litery K+M+B, oznaczające imiona mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, lub C+M+B, będące pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi (Christus mansionem benedicat). Zwykle dodaje się jeszcze aktualny rok.

Po mszy w południe Traktem Królewskim - z Placu Zamkowego na pl. Piłsudskiego - wyruszy 14. Orszak Trzech Króli, w tym roku pod hasłem "Dzień dziś wesoły". Słowa te pochodzą z fragmentu kolędy "Z narodzenia Pana". Podobne orszaki przejdą ulicami 668 miejscowości w kraju. Planowane są także poza granicami Polski m.in. w Anglii, Austrii, Francji, na Ukrainie, a także w Afryce: w Zambii, w Sierra Leone, w Kongo, w Kamerunie czy w Rwandzie.