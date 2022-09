Kard. Nycz: katecheza musi być obecna nie tylko w szkole, ale także w rodzinie i w parafii

30 lat temu sprowadziliśmy wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży tylko do wymiaru szkoły. A katecheza musi być obecna nie tylko w szkole, ale także w rodzinie i w parafii – powiedział w sobotę metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Metropolita warszawski wziął udział w odprawie katechetycznej dla księży proboszczów, wikariuszy, braci i sióstr zakonnych oraz dla osób świeckich uczących religii w szkołach, która odbyła się w sobotę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Kard. Nycz zaznaczył, że katecheza musi być obecna nie tylko w szkole, ale także w rodzinie i w parafii.

"Katecheza jest w szkole jako jeden z elementów. A my 30 lat temu, wchodząc do szkoły, sprowadziliśmy wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży tylko do wymiaru szkoły. A wiec powrót i rozszerzenie tego do parafii i rodziny wydaje się pożytecznym dopełnieniem, którego zabrakło w ciągu tych 30 lat i stąd mamy problemy" - ocenił.

Jak zastrzegł hierarcha, "najważniejszy wymiar współpracy rodziców z katechetą w szkole dokonuje się przez to, że rodzina w domu daje świadectwo i przykład życia chrześcijańskiego i w ten sposób dopełnia lekcji religii w szkole".

Kard. Nycz zachęcił księży, by stawiali sobie pytanie, czy dostatecznie dużo robią w parafii.

"Mam na myśli katechezę przygotowującą do poszczególnych sakramentów, mam na myśli katechezę grup, katechezę wtajemniczenia chrześcijańskiego, katechezę dorosłych, katechezę rodziców" - wyjaśnił.

Przypomniał, że wrócił z odbywającego się 27-30 sierpnia w Rzymie konsystorza, podczas którego papież Franciszek nałożył birety kardynalskie 20 dostojnikom z pięciu kontynentów.

"Myślałem, gdzie leży główny problem katechezy w Kościele w Polsce. Oni wszyscy, ci kardynałowie, czasem z malutkich krajów z Afryki, wszędzie mówili o podstawowej roli katechistów w parafii misyjnej w Ameryce Południowej czy w Azji. To oni, katechiści - przygotowani, a nawet - jak mówi papież Franciszek - ustanowieni - teraz prowadzą katechezę sakramentalną i katechezę w parafii. A my tu mamy niejakie braki i na to chcę mocno zwracać uwagę" - stwierdził.

Zdaniem kard. Nycza nie należy dyskutować o tym, czy katecheza ma się odbywać w szkole, czy nie, bo to jest wtórne.

"Dyskutujemy o tym, co jest potrzebne do kompleksowo pojętej katechezy - rodzina, parafia i dopiero na końcu szkoła" - ocenił.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w warszawskiej kurii ks. dr Łukasz Przybylski poinformował, że w roku szkolnym 2021-2022 w archidiecezji warszawskiej religii uczyło 1150 katechetów, z czego 250 to księża, 250 to siostry zakonne i zakonnicy, a ok. 650 to katecheci świeccy.

"Liczba katechetów pracujących w archidiecezji warszawskiej nie zmienia się od dwóch lat, to jednak nie znaczy, że mamy wystarczającą liczbę katechetów do objęcia wszystkich etatów w szkole" - wyjaśnił.

Przyznał, że z roku na rok frekwencja uczniów uczęszczających na lekcje religii spada.

"Może nie są to spadki bardzo drastyczne, ale jeśli chodzi o frekwencję uczniów w szkołach średnich w roku szkolnym 2021/2022, to ona kształtuje się w archidiecezji na poziomie 39 proc., a w szkołach podstawowych to jest ponad 85 proc." - mówił.

Ks. Przybylski poinformował, że dane za rok szkolny 2022/2023 zostaną przedstawione w ciągu 3 miesięcy.

Rektor Akademii Katolickiej w Warszawie ks. Krzysztof Pawlina poinformował, że jego uczelnia uruchamia studium "Sztuka bycia katechetą". "Chodzi o to, żeby podnieść jakość nauczania katechetów, żeby byli ciekawymi nauczania i ciekawie nauczali" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że studium składać się będzie z czterech bloków: sztuki dobrego mówienia i komunikacji niewerbalnej, sztuki interpretacji trudnych problemów z historii Kościoła oraz sztuki wyrażania uczuć, komunikowania potrzeb, budowania, podtrzymywania i naprawiania więzi.

Wykłady odbywać się będą w Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej raz w miesiącu przez dziewięć miesięcy. Pierwszy wykład odbędzie się 19 października.

Zapisy na studium dostępne są na stronie internetowej www.https://akademiakatolicka.pl.

Wykład na temat "Współczesna sytuacja katechezy i katechizowanych w Polsce. Problemy, zagrożenia, perspektywy" wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Zając z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.