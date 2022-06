Kard. Nycz: potrzebujemy wołania do Ducha Świętego, by odnowił oblicze ziemi

Dziś, kiedy świat wychodzi ze skutków pandemii, przeżywa czas okrutnej wojny w Ukrainie, a Kościół heroicznie szuka drogi do młodego pokolenia, potrzeba nam wołania do Ducha Świętego, by odnowił oblicze ziemi - powiedział kard. Kazimierz Nycz w niedzielę podczas XV Święta Dziękczynienia.

Centralnym punktem obchodów XV Święta Dziękczynienia jest msza św. z udziałem członków Episkopatu Polski w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Liturgii przewodniczy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który ustanowił to święto w 2008 r.

"+Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi" - te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w Wigilię Zesłania Ducha Świętego przywołujemy dziś w Dzień Pięćdziesiątnicy" - powiedział kard. Nycz witając zgromadzonych.

Jak mówił, "wierzymy, że słowa te stały się wtedy początkiem wielkiej zmiany w Polsce, w Europie Środkowo-Wschodniej, w Kościele". "Ufamy, że to wołanie do Ducha Świętego dziś - w czasie, kiedy świat wychodzi ze skutków pandemii, okrutnej wojny wywołanej przez państwo rosyjskie wobec Ukrainy, w czasie pomocy uchodźcom ukraińskim, gdy Kościół heroicznie szuka drogi do młodego pokolenia - jest uzasadnione i konieczne także dzisiaj" - podkreślił metropolia warszawski.

Przyznał, że w czasie beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, która odbyła się 12 września ub.r., nikt nawet nie przypuszczał, Bóg dał nam nowych patronów na nowe czasy i wyzwania zarówno w świecie, jak i w Kościele.

Liturgię koncelebruje kilkudziesięciu biskupów, w tym m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, abp Józef Guzdek, kard. Stanisław Dziwisz, abp Grzegorz Ryś, bp Andrzej Dziuba, bp Ryszard Kasyna oraz bp Romuald Kamiński.

W uroczystości biorą także udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz Wojska Polskiego.

Obchody XV Święta Dziękczynienia rozpoczęły się procesją dziękczynną z relikwiami świętych i błogosławionych, która rano wyruszyła z archikatedry warszawskiej, przechodząc Traktem Królewskim do Świątyni Opatrzności Bożej.

W tym roku jest ono ogólnopolskim dziękczynieniem za beatyfikacje kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.