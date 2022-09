Kard. Nycz: struktury Kurii Rzymskiej powinny służyć zadaniom stojącym przed Kościołem

Struktury powinny służyć zadaniom stojącym obecnie przed Kościołem, czyli ewangelizacji, misyjności, synodalności, pełnieniu posługi miłości - powiedział w piątek metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wyjaśniając znaczenie nowej konstytucji apostolskiej "Praedicate Evangelium", dot. reformy Kurii Rzymskiej.

W czasie piątkowego spotkania prasowego w Domu Arcybiskupów Warszawskich, kard. Nycz mówił o nowej konstytucji apostolskiej "Praedicate Evangelium", dotyczącej reformy Kurii Rzymskiej.

Prace nad konstytucją trwały 8 lat i odbywały się w zespołach składających się z kardynałów, teologów.

W poniedziałek i wtorek większość kardynałów z całego świata wzięła udział w nadzwyczajnej naradzie z papieżem Franciszkiem, pierwszej tak wielkiej od początku pandemii. Jej tematem była nowa konstytucja apostolska papieża "Praedicate evangelium

"Nie chodziło o to, aby dokonywać zmian, ale ubogacić tych, którzy będą tę konstytucję realizować, począwszy od papieża aż po kardynałów prefektów poszczególnych dykasterii" - wyjaśnił kard. Kazimierz Nycz.

Powiedział, że w czasie rozmów "bardzo mocno podkreślano, że współczesne problemy Kościoła w zglobalizowanym świecie, w którym mamy do czynienia ze swoistym przewrotem kulturalnym, społecznym, świadomościowym, intelektualnym i naukowym, nie dotyczą w pierwszej kolejności zmiany struktur, systemu" licząc, że wówczas "wszystko samo się zmieni". Wskazywano, że "struktury powinny służyć temu, co jest problemem Kościoła" a więc zadaniom ewangelizacji, misyjności, synodalności, pełnieniu posługi miłości - powiedział metropolita warszawski.

"Trzeba się zastanowić, w jaki sposób Kościół powinien trafić dzisiaj z Ewangelią do świata tak, żeby się nie rozminął ze światem nauki i kultury" - podkreślił kardynał.

Nowa konstytucji apostolskiej "Praedicate Evangelium" pozwala np. na kierowanie dykasteriami watykańskimi osobom świeckim.

Kard. Nycz wyjaśnił, że w konsytuacji dokonano rozróżnienia na władzę wynikającą ze święceń i władzę wynikającą z misji kanonicznej. "Papież, który ma najwyższą władzę, może takiej władzy z misji udzielić - i co do tego nie ma żadnego sporu. Natomiast pozostaje pytanie o zakres, czy dotyczy to wszystkich kongregacji czy dykasterii, czy niektórych, czy takich, którymi z natury rzeczy powinni zarządzać świeccy" - powiedział metropolita warszawski.

Przyznał, że w czasie rozmów pojawiało się pytanie, "jaki jest teologiczny zakres kompetencji". Powiedział, że niektórzy kardynałowie podkreślali, że "nie może być tak we wszystkich dykasteriach", ale byli też i tacy, którzy mówili, że "nie powinna się liczyć władza teologiczna, wynikająca ze święceń, ale powinny liczyć się kompetencje - jeśli je masz, jako człowiek świecki czy ksiądz, to masz prawo sprawować taki urząd".

Powiedział, że pierwszego dnia, podczas sesji przed południem, rozmawiano o podstawach teologicznych konstytucji, a po południu dyskutowano na temat trzech głównych kongregacji - ich umocowanie, zaś trzeciego dnia na temat jak wykonywać władzę w kościele.

Zgodnie z nową konstytucją nazwę "kongregacja" zastąpiono nazwą "dykasteria". Wśród trzech najważniejszych jest Dykasteria ds. Ewangelizacji Narodów (wł. Dicastero per l'Evangelizzazione), która składa się z dawnej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Jej przewodniczącym jest papież, który ma pod sobą dwóch prefektów: kard. Luis Tagle i abp Salvatore Fisichella.

Drugą, co do ważności dykasterią - jest Dykasteria ds. Nauki Wiary (wł. Dicastero per la Dottrina della Fede), wcześniej Kongregacja Nauki Wiary, zaś trzecią Dykasteria ds. Posługi Charytatywnej (wł. Dicastero per il Servizio della Carità), która zajmuje się tzw. posługą miłości w Kościele. Jej prefektem jest kard. Konrad Krajewski.

Połączono także byłą Kongregację Edukacji Katolickiej (Instytutów Naukowych) i Papieską Radę ds. Kultury tworząc Dykasterię ds. Kultury i Edukacji (wł. Dicastero per la Cultura e l'Educazione).