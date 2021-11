Kard. Nycz: Troska o Kościół jest zadaniem wszystkich ochrzczonych

Podczas chrztu i bierzmowania stajemy się poświęconą świątynią. Troska o Kościół jest zadaniem wszystkich ochrzczonych – powiedział w piątek metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz podczas mszy św. w bazylice jasnogórskiej przed rozpoczęciem obrad 390. Zebrania Plenarnego KEP.

W homilii kard. Nycz nawiązał do dzisiejszych czytań mszalnych o powtórnym poświęceniu świątyni Jerozolimskiej i o oczyszczeniu przez Jezusa tej świątyni, która stała się miejscem handlu.

Kardynał wspomniał niedawną rekonsekrację kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie po jego gruntownym remoncie. Nawiązał też do wydarzeń historycznych z nią związanych: w tym kościele ratowano dzieci żydowskie w czasie wojny, tutaj kard. Józef Glemp w roku milenijnym 2000 wypowiadał słowa: "Przepraszamy i wybaczamy".

Metropolita warszawski wspomniał też w homilii o rekolekcjach biskupich i rozpoczętych obradach biskupów, które są wyrazem ich troski o Kościół. Zwrócił uwagę na to, że troska ta jest zadaniem wszystkich ochrzczonych. Powiedział, że świątynią poświęconą stajemy się wszyscy podczas chrztu i bierzmowania, z sakramentu chrztu i bierzmowania wynika troska wszystkich o Kościół.

"Sakrament chrztu i bierzmowania jest tym najdalej posuniętym fundamentem naszej jedności, naszej synodalności, o który trzeba dbać. Powinniśmy iść jeszcze bardziej razem, co wynika z tego, że jesteśmy Kościołem Chrystusowym" - powiedział o biskupach, księżach, konsekrowanych i świeckich.

"Uczestniczymy wszyscy w jednym kapłaństwie Jezusa Chrystusa" - dodał.

Mówiąc o biskupach, kard. Nycz zaznaczył, że nie są oni wyjęci z ludu, ale postawieni dla ludu, żeby przede wszystkim mu służyć. Zachęcił też do jasnogórskiego rachunku sumienia.

"Czasami lubimy dokonać takiego płytkiego remontu na niby, ale nie o taki remont chodziłoby, gdy słuchamy o poświęceniu świątyni Jerozolimskiej czy o oczyszczeniu świątyni przez Jezusa" - powiedział.

Zadał też pytania o to, na ile jesteśmy w stanie dotykać, odnawiając oraz o to, czy nie ulegamy mówieniu: "zawsze tak było". "Przyjmijmy te pytania rachunku jasnogórskiego, które nam podsuwają dzisiejsze czytania, do naszej biskupiej refleksji" - zaapelował kard. Nycz.

W czwartek na Jasnej Górze rozpoczęło się 90. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród podjętych tematów są m.in. wizyta ad limina apostolorum, XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów i konstytucja apostolska "Pascite gregem Dei" (Paście owczarnię Bożą).

Zebranie zakończy się w piątek wczesnym popołudniem. Po obradach planowana jest publikacja komunikatu końcowego, a także około godziny 14.00 konferencja prasowa dla dziennikarzy.