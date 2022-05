Kard. Nycz w TVP Info: matka Czacka może nas nauczyć zaakceptowania swojego krzyża

Matka Czacka może nas nauczyć zaakceptowania swojego krzyża, swojej niepełnosprawności - powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w liturgiczne wspomnienie bł. s. Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

W czwartek pierwszy raz w polskim Kościele 19 maja obchodzimy wspomnienie liturgiczne bł. s. Elżbiety Róży Czackiej, której beatyfikacja odbyła się 12 września 2021 r. w Warszawie.

Kard. Nycz podkreślił, że podwarszawskie Laski są dziś wciąż żywe i potrzebne. "Obecność ludzi dzisiaj (w Laskach - PAP), w normalnym dniu - tych, którzy są domownikami: niewidomych, nauczycieli, wychowawców, ale także licznych gości świadczy o tym, że jest potrzebne także dziś to środowisko dla niewidomych, ale to środowisko jest potrzebne także dla szukających na duchu, czyli niedowidzących w sferze wiary, w sferze szukania Pana Boga. Myślę, że to, co zaszczepiła przed wojną matka Róża Czacka się nie przedawniło i wciąż się rozwija" - ocenił.

Zdaniem kard. Nycza dzieło matki Czackiej jest "imponujące". "Wydaje się, że jedna niewidoma kobieta nie mogła tego wszystkiego stworzyć. A jednak stworzyła dzięki współpracy z łaską Boga, ale także we współpracy z wieloma ludźmi, czego my dzisiaj czasem nie potrafimy" - zastrzegł.

Hierarcha podkreślił, że matka Czacka może nauczyć współczesnych zaakceptowania swojego krzyża, którym w jej przypadku była niepełnosprawność. "Matka Czacka jako niewidoma objechała Europę, zobaczyła co się robi w tej dziedzinie (pracy z osobami niewidomymi - PAP) tu i ówdzie i potrafiła to przenieść, zaadaptować" - mówił.

Dodał, że matka Czacka może też uczyć "tworzenia środowiska". "To nie każdemu z nas się udaje, żeby przywoływać do swojego dzieła ludzi nie tylko tych, którzy pasują do mojego myślenia, ale takich, którzy ubogacają środowisko, coś do niego wnoszą, a przy okazji przez to środowisko są obdarowywani" - stwierdził.

Kard. Nycz przypomniał, że wielu ludzi szukało wiary w Laskach i tam ją znalazło. "Wielu twórców już wierzących tutaj rozwijało swoje inspiracje religijne, wielu spoczywa tu na cmentarzu - wielu pisarzy, wielkich polityków" - zaznaczył.

Róża Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi, która obecnie znajduje się w Ukrainie. W wieku 22 lat straciła wzrok. Wtedy podjęła decyzję, że będzie opiekować się niewidomymi. Uczyła się - m.in. we Francji i Szwajcarii - nowoczesnych wówczas metod pomocy takim osobom. W 1911 r. w Warszawie założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i placówki edukacyjno-wspierające osoby z dysfunkcją wzroku w różnym wieku. Zainicjowała akcję przepisywania książek alfabetem Braille'a i stworzyła pierwszą na ziemiach polskich bibliotekę dla niewidomych.

W 1915 r., w wyniku działań wojennych, przybyła do Żytomierza i pozostała tam przez trzy lata, gdzie w 1916 r. wstąpiła do zakonu św. Franciszka, a potem - już po powrocie do Warszawy w 1918 r. - założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które podejmują posługę wśród niewidomych na duszy i cele.

Datę 19 maja jako wspomnienie liturgiczne matki Czackiej ogłosił metropolita warszawski 30 sierpnia 2020 r. w czasie konferencji prasowej w Warszawie.