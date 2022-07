KAS: przedsiębiorca zapłacił 17,5 mln zł zaległego podatku

Funkcjonariusze łódzkiej KAS podczas kontroli wykryli, że przedsiębiorca próbował uniknąć opodatkowania transakcji. Po kontroli zapłacił 17,5 miliona złotych zaległego podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami - poinformowała rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek.

Rzeczniczka KAS przekazała PAP, że wykryta zaległość była związana ze sprzedażą akcji. "Skontrolowany przedsiębiorca próbował uniknąć opodatkowania transakcji i wniósł akcje jako wkład do nowej spółki. Za akcje otrzymał udziały w firmie. Następnie przejął prawie cały majątek nowej spółki bez zapłaty 13 mln zł podatku dochodowego od wniesionego wkładu" - tłumaczyła Anita Wielanek.

Wskazała, że funkcjonariusze KAS zakwestionowali sposób sprzedaży akcji i wykazali, że jej celem było uniknięcie zapłaty podatku. "Przedsiębiorca wpłacił 17,5 mln zł zaległego podatku dochodowego wraz z odsetkami. Wpłata zostanie zaliczona na poczet zobowiązania określonego w decyzji podatkowej Szefa KAS" - podała.

"Podejmowanie przez podatników działań nieuzasadnionych ekonomicznie, nakierowanych przede wszystkim na to, aby obniżyć podatek lub w ogóle go nie zapłacić, KAS traktuje jako unikanie opodatkowania. Klauzula GAAR (Klauzula Przeciwko Unikaniu Opodatkowania - PAP) daje KAS prawo do nieuznania takich transakcji i pominięcia ich skutków podatkowych" - dodała rzeczniczka KAS.