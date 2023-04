KAS rozbiła grupę oszustów podatkowych; wśród zatrzymanych dwóch "prezesów" fasadowych spółek

Grupę zajmującą się oszustwami podatkowymi oraz praniem pieniędzy rozbili funkcjonariusze KAS, działając na polecenie dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród zatrzymanych jest czterech współwłaścicieli spółki, dwóch "prezesów" spółek fasadowych (obcokrajowiec i bezdomny) oraz księgowa.

Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. rachm. Justyna Pasieczyńska przekazała PAP, że dolnośląska KAS zatrzymała w ostatnim czasie siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. "Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych" - podała Pasieczyńska.

"Firmy wystawiały i wprowadzały do obiegu gospodarczego +puste+ faktury, które dokumentowały fikcyjne transakcje" - wyjaśniła.

Wśród zatrzymanych jest czterech współwłaścicieli spółki, dwóch "prezesów" spółek fasadowych (obcokrajowiec i bezdomny) oraz księgowa. "Działalność grupy naraziła budżet państwa na stratę 30 mln zł" - dodała rzeczniczka szefa KAS.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. "Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT w tym tzw. zbrodni VAT-owskiej oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Podejrzanym może grozić do 25 lat więzienia.