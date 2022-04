Kasprzyk o śp. Karolinie Kaczorowskiej: dziękujemy Ci, że możemy żyć w wolnej Polsce

Pani Prezydentowo, twoja droga do wolnej Polski dobiega końca. Dziękujemy Ci za to, że możemy żyć w wolnej Polsce - powiedział na wojskowym lotnisku Okęcie szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) podczas inauguracji uroczystości pogrzebowych śp. Karoliny Kaczorowskiej.

"Przed chwilą mieliśmy honor i zaszczyt z Rodziną przywieźć z Wielkiej Brytanii urnę z prochami Pierwszej Damy II Rzeczypospolitej. Rozpoczynamy tą uroczystością ceremonię Jej pogrzebu w ojczyźnie" - wyjaśnił szef UdSKiOR.

Kasprzyk zwrócił uwagę, że "jest to kolejna okazja, aby podziękować" Karolinie Kaczorowskiej "za Jej wspaniałe życie". "Życie przepojone miłością do niepodległej Polski, do drugiego człowieka. Życie, w którym jak w soczewce skupiło się trudne, bolesne, ale i zwycięskie doświadczenie historyczne RP XX i XXI wieku" - powiedział.

"Długa była droga Pani Prezydentowej do ojczyzny, do wolnej ojczyzny. Zaczęła się w wolnej Polsce, w Stanisławowie 82 lata temu" - mówił. "I później w wyniku agresji Rosji Sowieckiej wiodła przez nieludzką ziemię, przez Afrykę aż do Wielkiej Brytanii" - przypomniał.

"Dziś ta droga kończy się w wolnej Polsce, w jej stolicy - dumnej, niezwyciężonej Warszawie, gdzie po uroczystościach, które odbędą się dziś i jutro w Świątyni Opatrzności Bożej - zgodnie z Jej wolą - spocznie u boku swego męża - prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego" - powiedział Kasprzyk.

Szef UdSKiOR przypomniał, że "kiedy w 1990 r. pan prezydent Ryszard Kaczorowski wraz z panią Karoliną Kaczorowską stanął na polskiej ziemi po raz pierwszy od pół wieku; kiedy tutaj na lotnisku Okęcie rozpoczynał swoją podróż przez stolicę, kończąc ją na zamku Królewskim, gdzie przekazał insygnia wolnej Polski pierwszemu wybranemu w wolnych, demokratycznych wyborach prezydentowi - wtedy wiedzieliśmy, że kończy się misja prezydenta RP i władz RP na uchodźstwie". "Że kończy się misja tych ludzi wypełniana przez blisko pół wieku, którzy strzegli tego najpiękniejszego daru, jakim jest sztandar wolnej, niepodległej Polski, że kończy się misja tych dwóch pokoleń walczących o wolność i w polskim Londynie budujących skrawek wolnej Polski" - wyjaśnił.

Kasprzyk zwrócił uwagę, że "dzisiaj również dopisujemy do kart historii Rzeczypospolitej kolejny ważny fragment". "Bo wraz z pożegnaniem ostatniej Pierwszej Damy II RP kończy się rozdział w dziejach Polski, który nazywamy właśnie II Rzeczpospolitą. W sensie symbolicznym tym pożegnaniem śp. Karoliny Kaczorowskiej kończy się instytucjonalnie II Rzeczpospolita" - wyjaśnił.

"Możemy tylko wszyscy marzyć i prosić Boga za wstawiennictwem tak wspaniałych patriotów, jak pani Prezydentowa, aby ta współczesna Polska - którą budujemy wszyscy, o której marzyły pokolenia - była godną spadkobierczynią tamtej, niepodległej, dumnej i wielkiej II Rzeczypospolitej" - powiedział szef UdSKiOR.

"Pani Prezydentowo, twoja droga do wolnej Polski dobiega końca" - powiedział. "Dziękujemy Ci za wspaniałe życie. Dziękujemy Ci za to, że możemy żyć w wolnej Polsce" - podkreślił Jan Józef Kasprzyk.

Na wojskowym lotnisku Okęcie rozpoczęły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe małżonki ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego. Urna z prochami śp. Karoliny Kaczorowskiej została sprowadzona w piątek do Warszawy z Londynu specjalnym samolotem rządowym.

Wdowa po poległym w katastrofie smoleńskiej prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim zmarła 21 sierpnia 2021 r. w Londynie.

Organizatorem państwowych uroczystości jest UdSKiOR, którego Karolina Kaczorowska była podopieczną.