Katarzyna Lubnauer (KO): składamy wniosek o zwołanie Komisji Zdrowia w sprawie działań ministra Niedzielskiego

Jako przedstawiciele Komisji Zdrowia, jako wszystkie kluby opozycyjne, składamy wniosek o zwołanie Komisji Zdrowa w sprawie tego, co zrobił minister Niedzielski - przekazała we wtorek podczas konferencji w Sejmie posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

We wtorek w Sejmie przedstawiciele klubów opozycyjnych - Katarzyna Lubnauer (KO), Marcelina Zawisza (Lewica), Dariusz Klimczak (KP-PSL) poinformowali, że złożą wniosek o zwołanie Komisji Zdrowia, podczas której minister zdrowia Adam Niedzielski miałby odpowiedzieć na pytania dotyczące ujawnienia przez niego danych lekarza.

"Ten wniosek złożymy na najbliższym posiedzeniu Sejmu, kiedy będą wszyscy posłowie, żeby mogli go podpisać. W ciągu miesiąca musi odbyć się ta komisja" - przekazała posłanka KO. Dodała, że wniosek zostanie złożony w trybie art. 152 Regulaminu Sejmu.

Marcelina Zawisza wskazała, że "minister zdrowia powinien być osobą najwyższego zaufania publicznego. Od jego decyzji zależy, jak kształtuje się w Polsce system ochrony zdrowia. Minister Niedzielski to zaufanie już dawno stracił w naszych oczach, ale teraz potracił je również w oczach lekarzy, lekarek i całego środowiska pracowników i pracownic ochrony zdrowia" - zaznaczyła.

Dariusz Klimczak ocenił, że cała sytuacja powoduje utratę zaufania Polaków do instytucji publicznych i procesu cyfryzacji świadczeń publicznych. "Postulujemy o zwołanie Komisji Zdrowia, na której pan Niedzielski (..) przed nami wszystkimi stanie i odpowie na te pytania - dlaczego to zrobił, w jaki sposób uzyskał dostęp do tych danych, kto jeszcze te dane zna" - wskazał.

Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos (PiS) przekazał, że kiedy wniosek zostanie złożony, to zostanie przeanalizowany.

"Myślę, że to nie jest temat do pracy w komisji, a już na pewno nie do pracy w Komisji Zdrowa. Nie mówimy o ewentualnym braku leków, o funkcjonowaniu szpitali, przychodni, tylko temat miałby dotyczyć tego, czy przekroczono prawo, czy nie. Od tego są inne komisje - np. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka" - wskazał. "Wydaje mi się, ze tutaj opozycja się zagotowała i jeśli chce kierować taki wniosek, to powinien trafić do innej komisji" - dodał polityk PiS.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski zamieścił na Twitterze dwa wpisy, w których odniósł się do materiału wyemitowanego dzień wcześniej w Faktach TVN.

"Kłamstwa Fakty TVN. We wczorajszym wydaniu usłyszeliśmy, że pacjenci po operacjach ortopedycznych w Poznaniu nie dostali przez ostatnie 2 dni recept na leki przeciwbólowe. Sprawdziliśmy w Poznaniu. I co? Pacjenci po operacjach ortopedycznych otrzymywali recepty na wskazane leki!" - napisał minister w pierwszym wpisie. "Lekarz Piotr Pisula, szpital miejski w Poznaniu, wczoraj w Fakty TVN +żadnemu pacjentowi nie dało się wystawić takiej recepty+. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY. Jakie kłamstwa czekają nas dziś" - dodał Niedzielski w drugim wpisie.

Na tę wypowiedź zareagowała m.in. Naczelna Rada Lekarska, zarzucając szefowi resortu zdrowia złamanie tajemnicy lekarskiej poprzez ujawnienie, jakie leki i komu wystawia lekarz. Zapowiedziała również złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie wypowiedzi szefa MZ.

Lekarz Piotr Pisula, którego dane minister opublikował w mediach społecznościowych, poinformował na Twitterze, że złożył przedsądowe wezwanie skierowane do Adama Niedzielskiego. Pisula domaga się "usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych". Wzywa także szefa resortu zdrowia do przeprosin i przekazania 100 tysięcy złotych na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.