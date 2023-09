Katarzyna Lubnauer (KO): w polskiej szkole mamy w tej chwili permanentny kryzys

Likwidacja gimnazjów, przeładowane podstawy programowe, nauczyciele bardzo nisko opłacani, to wszystko powoduje, że w polskiej szkole mamy w tej chwili permanentny kryzys - powiedziała posłanka KO Katarzyna Lubnauer. Zadeklarowała, że Koalicja Obywatelska "zmieni polską szkołę".

Posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer i Kinga Gajewska w poniedziałek zorganizowały konferencję pod gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki dot. polityki oświatowej PiS.

Według Lubnauer, to nie tylko obecny szef MEiN Przemysław Czarnek, ale już b. minister edukacji Anna Zalewska "doprowadziła do tego, że możemy mówić o kryzysie polskiej szkoły". "Likwidacja gimnazjów, przeładowane podstawy programowe, nauczyciele bardzo nisko opłacani, to wszystko powoduje, że w polskiej szkole mamy w tej chwili permanentny kryzys" - podkreśliła posłanka. Dodała, że podstawa programowa nie jest tylko przeładowana, ale również zideologizowana.

Oceniła, że jeśli nauczyciel zaczynający pracę zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna, to nie da się znaleźć chętnych, którzy będą chcieli po dobrych studiach iść pracować do szkoły.

Lubnauer zapowiedziała, że Koalicja Obywatelska "zmieni polską szkołę". "Odchudzimy podstawę programową, poprawimy jakość pomocy psychologicznej, poprawimy płacę nauczycieli. To wszystko jest naszym zadaniem po wyborach" - zadeklarowała posłanka. Wskazała także, że to nie politycy, ale Komisja Edukacji Narodowej powinna kształtować podstawy programowe i przyjmować podręczniki.

"Najwyższy czas, żeby to szkoła pomagała uczniom, a nie spadał ten ciężar na rodziców. Doprowadzimy do sytuacji, w której każdy polski uczeń otrzyma pomoc w szkole, tak, żeby mógł rzeczywiście poradzić sobie z nauką. Nie może być tak, że polski uczeń czasami pracuje dłużej niż jego rodzic, bo nie ma 8 godzin, tylko mają 8 godzin w szkole, a następne kilka godzin w domu nauki" - zauważyła Lubnauer.

Jak mówiła, zwiększono liczbę etatów psychologa, ale na te etaty nie ma chętnych. Jak zaznaczyła, prowadzi to do tego, że w kilkuset gminach nie ma żadnego psychologa szkolnego, a na etaty psychologów przyjmowane są osoby, które nie mają przygotowania zawodowego związanego z psychologią.

Kinga Gajewska zwróciła uwagę na liczbę uczniów szkół ponadpodstawowych zaczynających rok szkolny. "Po PiS-ie i ich reformach, dziś, 4. września, do polskich szkół ponadpodstawowych - techników, liceów i szkół branżowych, poszło ponad pół miliona młodzieży. Szkoły pękają w szwach" - oceniła.

Wskazała, że w niektórych szkołach, w związku z liczbą uczniów, konieczne jest wprowadzenie nauczania trzyzmianowego. Dodała, że większość uczniów otrzymała dopiero tymczasowy plan lekcji, ponieważ dyrektorzy nie są w stanie skleić planu lekcji przez nauczycielskie wakaty.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w poniedziałkowym wywiadzie dla PAP podkreślił, że PiS zwiększa subwencję oświatową, przede wszystkim z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli. Odnosząc się do budżetu na kolejny rok zwrócił uwagę, że "one będą nawet ponad 20-procentowe dla tych najmniej zarabiających, nie jestem pewien, czy wobec tych najlepiej zarabiających osiągniemy 20 proc,. ale będzie to na pewno kilkunastoprocentowa podwyżka, większa, niż wynosi inflacja".

"Będą też duże środki inwestycyjne, tak samo, jak do tej pory: już 13,7 mld zł. zapewniliśmy na inwestycje w oświacie, czyli na poprawę warunków pracy nauczycieli" - wskazał.

Odnosząc się do wakatów nauczycieli przekazał, że obecnie mamy 701 tys. nauczycieli, a zgłoszeń wakatów na pełne etaty jest zaledwie ok. 2200., czyli jakieś 0,3 proc.

"To jest, mniej więcej, tak, jakby w szkole, w której jest zatrudnionych stu nauczycieli, brakowało matematyka na 0,3 etatu. W ogóle ogłoszeń o wakujących godzinach jest 1600 mniej, aniżeli przed rokiem o tej porze" - podkreślił Czarnek.

W jego ocenie problem polega na "kłamliwych tezach stawianych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego". "Twierdzę, że ZNP zajmuje się tylko tworzeniem chaosu na potrzeby polityczne. Tymczasem nie mamy żadnego dramatu, mamy dużo więcej pieniędzy w oświacie, mamy dużo wyższe wynagrodzenia, mamy wielkie inwestycje, mamy bon na laptop dla nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie i nie mamy żadnej zapaści, jeśli chodzi o wakaty. Więcej - spodziewamy się odwrotnego problemu, już za 2-3 lata, bowiem będzie coraz mniej uczniów, więc także mniej pracy, mniej godzin dla nauczycieli" - wskazał.

