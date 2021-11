Katarzyna Ueberhan i Wiesław Szczepański współprzewodniczącymi Nowej Lewicy w Wielkopolsce

Posłowie Katarzyna Ueberhan i Wiesław Szczepański zostali współprzewodniczącymi Nowej Lewicy w Wielkopolsce. Wybory władz ugrupowania w regionie odbyły się w niedzielę podczas regionalnego kongresu Nowej Lewicy w Poznaniu.

O wynikach wyborów nowych władz ugrupowania poinformowano w niedzielę w mediach społecznościowych.

"Na naszych oczach dziś tutaj dokonuje się połączenie Lewicy, połączenie na poziomie regionalnym, na poziomie naszego województwa. Od jutra już będziemy jedną siłą, która połączy w sobie to wszystko, co najlepsze - energię i chęć do ciężkiej pracy Wiosny, z doświadczeniem, tradycją Sojuszu Lewicy Demokratycznej" - zapewniała w niedzielę w Poznaniu Ueberhan.

"Zjednoczona Lewica zdobyła władzę w parlamencie w 2019 roku, ale to dopiero początek. Początek naszej wspólnej drogi, a na końcu tej drogi widzę nas zwycięsko i w samorządach, i w parlamencie, również w Parlamencie Europejskim. Bo Lewica wygrywa zawsze, gdy jest zjednoczona, gdy mówi jednym głosem. Jesteśmy wspólną siłą, która jest nie do zatrzymania" - dodała.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń mówił w niedzielę, że Wielkopolska jest istotnym regionem dla Lewicy. Jak wskazał, "Lewica tutaj ma ogromne zaufanie, ogromny mandat zaufania, duże poparcie w porównaniu z innymi województwami i dużą reprezentację polityczną. Mamy naszych parlamentarzystów, mamy samorządowców i wiele osób, które dzisiaj pełnią ważne funkcje publiczne, reprezentując wartości, program lewicy".

Sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek przypomniał, że wielkopolski kongres jest już 14. kongresem wojewódzkim Nowej Lewicy. "W październiku zostały wybrane władze centralne, zostały teraz dwa zjazdy, które się odbędą w przyszłym tygodniu. Od stycznia Lewica rusza w teren; Lewica przestaje zajmować się sobą, zaczyna zajmować się swoimi wyborcami" - podkreślił.

"Musimy odsunąć PiS od władzy. Lewica, kiedy jest zjednoczona, zawsze wygrywa. Będziemy gotowi na wybory. Obojętnie, czy pójdziemy w szerokiej formule lewicowej - tak jest najbardziej wskazana, takiej byśmy najbardziej chcieli - ale gdy PiS zmieni ordynację, gdy zacznie mieszać przy tej ordynacji, będziemy również rozmawiać o szerokiej liście opozycji. Będziemy na każdą ewentualność gotowi" - zapewnił.

Dodał, że działacze Nowej Lewicy będą walczyli i o samorządy, i o Sejm i Senat.

Poseł Wiesław Szczepański w wyborach parlamentarnych w 2019 roku zdobył mandat posła z okręgu kalisko-leszczyńskiego. Startując z listy KW SLD, uzyskał 23 799 głosów.

Z kolei Katarzyna Ueberhan z Wiosny Biedronia, startująca jako liderka listy SLD do Sejmu z okręgu poznańskiego - zdobyła mandat posłanki uzyskując 33 373 głosów.

W 2019 roku KW SLD wprowadził do Sejmu 6 posłów z Wielkopolski.