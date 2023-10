Katowice centrum debaty o polskiej cyfryzacji

Cyfryzacja polskiego przemysłu pod lupą praktyków i ekspertów. Przykłady i doświadczenia, sukcesy i bariery – to wizytówka konferencji Nowy Przemysł 4.0, która wystartowała dziś i potrwa do 4 października.

Najważniejsze pytania dotyczące cyfryzacji w polskim przemyśle i gospodarce; efekty i bariery, korzyści i szanse. O tym będą rozmawiać uczestnicy konferencji poświęconej najnowszym technologiom w polskim przemyśle.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 ma szczególny charakter – skupia się na dobrych praktykach i wymianie doświadczeń przez osoby bezpośrednio zaangażowane w produkcję i wprowadzanie do firm nowych technologii.

Konferencja odbywa się w dniach 3-4 października 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – towarzyszy 15. Międzynarodowym Targom Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki.

Dziś inauguracja, 8 specjalistycznych sesji i gala wyróżnień dla najciekawszych technologii i liderów cyfrowej transformacji.

Polski przemysł i cała gospodarka przechodzą dynamiczny proces digitalizacji, ale tempo tych przemian wciąż nie do końca odpowiada naszym ambicjom doganiania najszybciej rozwijających się cyfrowo krajów.

Cyfryzacja postępuje, firmy są zainteresowane technologiami, ale wszystko dzieje się zbyt wolno

Jak pokonywać bariery w wykorzystywaniu najnowszych technologii, by w szybko zmieniającym się świecie polskie firmy mogły zachować konkurencyjność? Na jakie najnowsze technologie stawiać, by w trudnym otoczeniu uzyskiwać optymalny efekt biznesowy? Jak wznieść polski przemysł na wyższy poziom, opierając jego wartość na własnych zasobach kadrowych, naukowych i biznesowych?

Czy to prawda, że mamy w Polsce do czynienia z „przemysłem dwóch prędkości”, gdzie fabryki zagranicznych koncernów uciekają w cyfryzacyjnym wyścigu mniejszym polskim firmom, które wstrzymują lub ograniczają inwestycje w technologie z uwagi na trudne otoczenie makroekonomiczne? Taka teza pojawiła się w rozmowie z Tomaszem Haidukiem, prezesem Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, w najnowszym (03/2023) numerze magazynu Nowy Przemysł poświęconym w dużej części cyfryzacji polskiej gospodarki.

Na te i inne pytania będą szukać odpowiedzi uczestnicy dwudniowej konferencji Nowy Przemysł 4.0, reprezentujący kadrę zarządzającą firm przemysłowych przechodzących proces cyfryzacji, dyrektorzy produkcji, przedstawiciele firm specjalizujących się w robotyzacji i automatyzacji i instytucji finansujących.

Na otwarcie - diagnoza. W jakim punkcie jesteśmy z cyfrową transformacją?

Konferencję otworzy debata o stanie cyfrowej transformacji polskiego przemysłu z udziałem praktyków - firm zaangażowanych w ten proces.

Firmy w Polsce dokonały cyfrowego skoku w czasie pandemii pod presją ekstremalnej sytuacji. Jak teraz wygląda realizacja Przemysłu 4.0 w polskiej produkcji? Dlaczego niektóre branże przewodzą stawce, a inne sektory są zapóźnione?

W dyskusji wprowadzającej w tematykę konferencji wezmą udział Aleksandra Banaś, prezes zarządu ifm electronic, Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, a także menedżerowie firm zaangażowanych w procesy cyfryzacji: Robert Stobiński, wiceprezes Grupy Amica, Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska. Polski biznes będzie reprezentował także Wojciech Konecki, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, a jednocześnie prezes zarządu Związku Producentów AGD – APPLIA.

Już pierwszy dzień konferencji przyniesie bogaty przegląd cyfrowych tematów

Dobre praktyki w nowoczesnej fabryce to dwuczęściowy blok, na który złożą się krótkie rozmowy, prezentacje i analizy case studies dotyczące digitalizacji w wybranych branżach polskiego przemysłu (m.in. automotive, farmacja, chemia, FMCG, sektor spożywczy, przemysł maszynowy).

O warunkach efektywnej, udanej robotyzacji w nowoczesnej fabryce, ale także o trudnościach i potknięciach będą rozmawiać przedstawiciele kluczowych firm w swoich branżach i specjalnościach - m.in.: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, 3M SuperHub, Astor.

Cyfryzacja przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu przyszłości – potrzeby, koszty, możliwości finansowania. Kredyt, leasing, programy wsparcia, czy inne modele finansowania? Cyfryzacja to długotrwały i kosztowny proces. Jak sfinansować cyfrową zmianę – takiej sesji nie mogło zabraknąć w agendzie. Wśród uczestników przedstawiciele instytucji finansowych i doradczych (ING Lease Polska, CRIDO).

Poznamy najnowsze dane dotyczące polskiej cyfryzacji oraz laureatów prestiżowego konkursu

Rolę sztucznej inteligencji w produkcji oraz cyfrowych technologii w intralogistyce przybliżą uczestnicy dwóch kolejnych debat.

W programie dnia znalazły się także wydarzenia towarzyszące. O 13.30 Siemens zaprezentuje kolejne wydanie raportu Digi Index 2023: Poziom digitalizacji produkcji w Polsce – średnie i duże firmy.

Wieczorem odbędzie się gala The Best of Industry 4.0, kiedy to poznamy laureatów w dwóch uzupełniających się kategoriach: „Zakład produkcyjny” realizujący w praktyce ideę fabryki przyszłości i „Technologia” - wyjątkowe, innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które wprowadza użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji.

Co ważne, laureaci oraz autorytety w dziedzinie cyfryzacji - osoby tworzące jury - są wśród uczestników konferencji i biorą aktywny udział w zaplanowanych na dziś i jutro wydarzeniach.