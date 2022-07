Katowice: Darmowe zwiedzanie Panteonu Górnośląskiego przedłużone o tydzień

O kolejny tydzień – do 31 lipca – została przedłużona możliwość darmowego zwiedzania Panteonu Górnośląskiego, otwartego przed kilkoma tygodniami w przyziemiu katowickiej Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.

"W związku z dużym zainteresowaniem wystawą stałą Panteonu Górnośląskiego w Katowicach przedłużamy możliwość zwiedzania wystawy stałej o kolejny tydzień, tj. od 26 do 31 lipca" - przekazał w niedzielę specjalista ds. merytorycznych w tej instytucji kultury dr Kamil Kartasiński.

"Ekspozycja wzbudziła duże zainteresowanie zwiedzających w różnych grupach wiekowych. W ciągu ostatniego tygodnia Panteon Górnośląski odwiedziło ponad 800 osób. W imieniu całego zespołu chcemy serdecznie podziękować zwiedzającym za skorzystanie z naszej oferty darmowego oprowadzania wraz z przewodnikiem" - dodał dr Kartasiński.

Wystawę można obejrzeć indywidualnie - bez zapisów - lub pod opieką przewodnika (w takiej sytuacji obowiązują zapisy). W najbliższym tygodniu Panteon będzie otwarty dla zwiedzających od wtorku do piątku od 9 do 17, w sobotę od 10 do 18, a w niedzielę - od 13 do 18. Ostatnie wejście na wystawę jest możliwe na godzinę przed zamknięciem Panteonu. Zapisy na zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, w wyznaczonych godzinach, będą przyjmowane w godzinach 8 do 15.30 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 400 82 72.

Panteon Górnośląski został otwarty w czerwcu w okazji stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Ekspozycja upamiętnia - w nowoczesnej, multimedialnej formie - ważne dla historii regionu postaci: twórców, artystów, naukowców, polityków, powstańców, żołnierzy, duchownych, ofiary totalitaryzmów. Organizatorami nowej instytucji kultury są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, województwo śląskie, archidiecezja katowicka oraz miasto Katowice.