Katowice: Kończą się wakacyjne remonty szkół i przedszkoli

Początek nowego roku szkolnego oznacza koniec wakacyjnych remontów w placówkach oświatowych. Podczas letniej przerwy zrealizowano ok. 50 zadań remontowych i usunięto 137 awarii.

Wolne od nauki miesiące wykorzystywane są na remonty i ulepszanie placówek oświatowych. Od 1 września, w wyniku połączenia placówek, powstanie osiem nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. Ponadto trzy funkcjonujące już zespoły zostaną powiększone przez włączenie istniejących placówek przedszkolnych.

"Nasze przedszkolaki z miejskiego przedszkola nr 40, a także z oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej nr 33 rozpoczną rok szkolny w nowych, dobrze wyposażonych, kolorowych salach dydaktycznych. Na podopiecznych poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 5 też czekają wyremontowane, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia w nowej lokalizacji" - powiedział naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice Sławomir Witek, cytowany w komunikacie prasowym.

Podczas tegorocznych wakacji w SP nr 1, SP nr 48 czy w miejskim przedszkolu nr 1 wyremontowano sanitariaty. SP nr 10 przeszła modernizację basenu za blisko 1,6 mln zł. Wyremontowano również dwie placówki zniszczone w wyniku wybuchu gazu. W przypadku SP nr 55 koszt prac to blisko 1,5 mln zł, a w przypadku zespołu szkół przemysłu spożywczego to blisko 2 mln zł.

Urząd Miasta Katowic podkreślił, że prace przeprowadzone w placówkach oświatowych polegały także na odświeżeniu sal lekcyjnych i wymianie instalacji tam, gdzie było to konieczne.

W roku szkolnym 2023/2024 do katowickich szkół będzie uczęszczać prawie 38 tys. uczniów, w tym ponad 16,5 tys. do podstawówek i 12,8 tys. do szkół średnich.

