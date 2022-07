Katowice: Maraton muzyczny z okazji 90. urodzin Wojciecha Kilara

Muzyka filmowa, kameralna i religijna jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów współczesnych Wojciecha Kilara zabrzmi 16 lipca w plenerach Katowic z okazji 90. rocznicy urodzin mistrza.

"Nigdy nie potrafię powiedzieć, dlaczego mieszkam w Katowicach, a nie w Warszawie, Paryżu czy Los Angeles. Ja ten Śląsk po prostu polubiłem, dobrze się tu czuję…" - powiedział w jednym z wywiadów urodzony we Lwowie Wojciech Kilar, zapytany o to, dlaczego Katowice stały się jego domem i miejscem twórczości. Spędził w tym mieście 65 lat.

17 lipca minie 90. rocznica urodzin Wojciecha Kilara, z tej okazji jego muzyka zabrzmi w całych Katowicach. 16 lipca, w czterech punktach miasta jego utwory wykonają: Kwintet Dęty Blaszany Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Kwintet Śląskich Kameralistów, Chór Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej i zespół muzyków Orkiestry Kameralnej Archetti.

Muzyków spotkamy na katowickim Rynku, w amfiteatrze w Strefie Kultury i na schodach Archikatedry Chrystusa Króla. Wyjątkową atrakcją będzie koncert w ogrodzie willi Kilara przy ul. Kościuszki. Po śmierci kompozytora dom przejęło miasto i tworzy tam Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara. Możliwość wejścia do ogrodu kompozytora będzie pierwszą i najprawdopodobniej jedną z ostatnich okazji, aby zobaczyć to miejsce zanim rozpoczną się prace budowlane.

"To będzie muzyczna wędrówka śladami Wojciecha Kilara w Katowicach. Miejsca są symboliczne i przypominają o związkach kompozytora z miastem, ale równocześnie podkreślają bogactwo jego twórczości. Dlatego np. na schodach archikatedry zabrzmią jego chóralne utwory religijne, a koncert przy siedzibie NOSPR przypomni, że Wojciech Kilar był wielkim ambasadorem powstania tej sali, która dziś mieści się pod adresem plac Kilara 1" -powiedział w czwartek Łukasz Kałębasiak z organizującej wydarzenie instytucji Katowice Miasto Ogrodów.

Program został ułożony tak, aby każdy, kto ma na to ochotę, mógł wziąć udział we wszystkich czterech koncertach - w każdym miejscu artyści wykonają program dwukrotnie. Filmowym suplementem do muzycznego maratonu będzie wieczorny pokaz "Draculi" w reż. Forda Francisa Coppoli. Film z niezapomnianą muzyką Kilara będzie można też obejrzeć w ogrodzie klubu Drzwi Zwane Koniem. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, przy czym liczba zwiedzających ogród przy domu Wojciecha Kilara będzie ograniczona.

Wojciech Kilar urodził się 17 lipca 1932 r. we Lwowie. Był wybitnym kompozytorem utworów orkiestrowych, kameralnych, wokalno-instrumentalnych i fortepianowych, twórcą muzyki filmowej i współtwórcą polskiej szkoły awangardowej. Karierę rozpoczął pod koniec lat 50. na festiwalu Warszawska Jesień. Od początku lat 60. współtworzył, wraz z Krzysztofem Pendereckim i Henrykiem Mikołajem Góreckim, polską szkołę awangardową.

W 1974 r. skomponował swój słynny poemat symfoniczny "Krzesany". Do najważniejszych utworów Kilara należą także m.in. "Kościelec 1909" - poemat symfoniczny poświęcony Mieczysławowi Karłowiczowi, "Orawa" na kameralną orkiestrę smyczkową oraz "Missa pro pace" na sopran, alt, tenor, bas, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną. Na świecie znany jest głównie ze swojej muzyki filmowej - stworzył ją do ponad 150 obrazów. Współpracował m.in. z Jane Campion, Francisem Fordem Coppolą, Romanem Polańskim, Andrzejem Wajdą i Krzysztofem Kieślowskim.

Kompozytor zmarł 29 grudnia 2013 r. w Katowicach, gdzie został pochowany.