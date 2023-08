Katowice: Muzeum Śląskie przygotuje cykl wydarzeń z okazji Roku Wojciecha Korfantego

Z okazji 150 urodzin Wojciecha Korfantego Muzeum Śląskie w Katowicach przygotuje cykl wydarzeń, które ukażą jego znaczenie i wpływ na historię Górnego Śląska. Cykl rozpocznie się w sobotę rodzinnym piknikiem "Muzeum-Wy-Dźwięki".

"Muzeum-Wy-Dźwięki to wyjątkowe wydarzenie na mapie naszego regionu. Potwierdza to patronat honorowy Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów. Dlatego zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Czeka nas artystyczna i historyczna podróż, która wzbogaci nas kulturalnie i zainspiruje do głębszego zrozumienia dziedzictwa naszego regionu" - podkreśliła w informacji prasowej Maria Czarnecka, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Muzeum Śląskie chce przypomnieć Wojciecha Korfantego, "który jest symbolem jedności i ducha Górnego Śląska, a jego postać i niezwykłe dokonania nadal pozostają bliskie sercom tego regionu".

Rodzinny piknik "Muzeum-Wy-Dźwięki" odbędzie się na terenie Muzeum Śląskiego 19 sierpnia o godz. 14. Piknik rozpoczyna cykl wydarzeń, przygotowanych przez pracowników muzeum z okazji urodzinowego jubileuszu. Organizowany jest wspólnie z fundacją Soundscape i Tauron Lab.

"To szczególna okazja, aby mieszkańcy województwa śląskiego oraz przybyli goście mogli odkryć bogactwo naszych zbiorów i zanurzyć się w fascynującym świecie historii oraz kultury i sztuki naszego regionu. Serdecznie zapraszamy do spędzenia tego wyjątkowego dnia z nami" - dodała Maria Czarnecka.

Piknik jest początkiem atrakcji przygotowanych przez muzeum. 15 września w Muzeum Śląskim odbędzie się wernisaż wystawy z okazji 200-lecia powstania Kopalni Katowice.

Kolejne wydarzenie organizowane przez Muzeum Śląskie we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego odbędzie się 18 września. Będzie nim konferencja popularnonaukowa poświęcona postaci Wojciecha Korfantego.