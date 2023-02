Katowice: Oficjalnie otwarto punkt Spilno Hub, aby integrować Ukraińców

Kawiarenka, kącik zabaw dla dzieci, biblioteczka i punkt informacyjno-recepcyjny dla uchodźców działają w otwartym oficjalnie w poniedziałek w Katowicach punkcie Spilno Hub – UNICEF Katowice. Ukraińskie słowo spilno (wspólnie) ma oddawać integracyjny charakter miejsca.

Nowa przestrzeń przy ul. Morcinka 5-9 w dzielnicy Koszutka, w sąsiedztwie katowickiego Spodka, jest efektem jednego z zadań realizowanych wspólnie przez Katowice i UNICEF, których celem jest polsko-ukraińska integracja.

Katowicki Spilno Hub, piąty taki w Polsce, działał od pewnego czasu w innej lokalizacji. Przewinęło się tam kilkaset osób. W lokalu z zasobu miasta Katowice, zaadaptowanym w ostatnich miesiącach dzięki pieniądzom z UNICEF-u, powstały m.in. punkt recepcyjny i informacyjny, kawiarnia integracyjna, kącik zabaw dla dzieci czy biblioteczka z literaturą ukraińskojęzyczną. Zaplanowano też przestrzeń warsztatową, kuchnię społeczną, pokoje spotkań i zaplecze biurowe.

Władze miasta wskazują, że miejsce ma pomagać uchodźcom w integracji dzięki poznawaniu polskich obyczajów i kultury i działaniom aktywizacyjnym, dając otwartą bezpieczną i przyjazną przestrzeń dzieciom i młodzieży oraz całym rodzinom z Ukrainy. Ma też służyć budowaniu sieci powiązań, rozwijaniu wzajemnych kontaktów czy włączaniu przedstawicieli społeczności lokalnej we wspólne działania.

Jak zaznaczył podczas poniedziałkowego oficjalnego otwarcia prezydent Katowic Marcin Krupa, tak przygotowane inicjatywy są działaniami typu "win-win" dla lokalnych społeczności i ich gości.

"Nie tylko są kierowane do naszych gości z Ukrainy, ale też do naszych, katowickich szkół i dzieciaków, aby tworzyć odpowiednie warunki, aby się integrować - z tą obecną sytuacją i integrować przede wszystkim z ludźmi, tworząc jedną wspólną rodzinę działającą na rzecz rozwoju nas wszystkich, rozwoju społecznego i rozwoju naszych miast" - mówił Krupa.

Przypomniał, że w szczytowym momencie po ostatniej agresji Rosji na Ukrainę do niespełna 300-tysięcznych Katowic przyjechało prawie 100 tys. osób z Ukrainy. Dziś jest ich ok. 20-30 tys. Do katowickich szkół i przedszkoli chodzi prawie 3 tys. dzieci.

"W związku z tym w tym roku chcemy zrealizować prawie 200 różnych działań i prowadzić je w kolejnych latach. Już dyskutujemy o nowych projektach, które chcemy wprowadzić wspólnie, korzystając z wiedzy i pomocy UNICEF-u" - zadeklarował Krupa.

Krajowy koordynator biura UNICEF-u ds. reagowania kryzysowego w Polsce Rashed Mustafa Sarwar nawiązał do nazwy miejsca, zawierającej słowo spilno. "Spilno są zatem centrami społeczności i punktami kompleksowego wsparcia. Każde Spilno Hub jest dostosowane do lokalnych potrzeb, ale każde zapewnia też podstawowy pakiet usług mających na celu integrację uchodźców" - wyjaśniał.

Podkreślił, że usługi Spilno Hubu nie są przeznaczone tylko dla osób z Ukrainy, ale mogą przynieść korzyści wszystkim potrzebującym wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji. "Tutaj dzieci mogą się uczyć, bawić i nawiązywać nowe znajomości. Z niecierpliwością czekamy na powitanie tutaj katowickiej społeczności" - zaznaczył przedstawiciel UNICEF-u.

Kierująca Stowarzyszeniem MOST Sonia Rzeczkowska wskazała, że dotychczasowe działania katowickiego Spilno Hubu odbywały się w Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Kopernika 14.

"Wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie informacyjne w zakresie działań prowadzonych dla społeczności uchodźczej w Katowicach, a część osób wyraziło potrzebę wsparcia w zakresie poradnictwa prawnego, doradztwa zawodowego, tłumaczeń i pomocy w załatwieniu spraw bieżących" - relacjonowała społeczniczka.

Wskazała, że w grudniu 2022 r. Centrum Spilno Hub zorganizowało cztery integracyjne kawiarenki, gdzie m.in. odbyły się dwa pokazy kinowe. W styczniu br. we współpracy z Fundacją "Dobro jest w nas" zorganizowano dwa warsztaty z udziałem dzieci i ich rodziców - kulinarny, podczas którego wypiekano pączki - ukraińskie pampuszki - i plastyczny.

Rzeczkowska zadeklarowała w poniedziałek, że Stowarzyszenie MOST, "zrobi wszystko, aby ten fantastyczny lokal był bezpieczny, radosny, pełen pomysłów, twórczy i kreatywny, ale przede wszystkim bezpieczny - aby śmiech mógł w nim rozbrzmiewać, a świat stawał się lepszy".

W listopadzie ub. roku przedstawiciele katowickiego magistratu informowali, że tamtejszy samorząd otrzymał łącznie 46 mln zł z UNICEF-u na dziesiątki projektów związanych z integracją społeczności polsko-ukraińskiej. W Katowicach dotąd na pomoc dla obywateli tego kraju wydano ok. 55 mln zł - przede wszystkim z budżetu państwa i własnego, a także od darczyńców, wśród nich mieszkańców.