Katowice: Otwarto Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab

W katowickiej Akademii Sztuk Pięknych odbyło się w czwartek oficjalne otwarcie Laboratorium Nowych Mediów pod nazwą Tauron Lab. Przestrzeń wyposażona w nowoczesną technologię daje nowe możliwości tworzenia muzyki.

"To jest sprzęt profesjonalny, który pozwala na eksperymentowanie z muzyką i w naszym przeświadczeniu, jak i naszych współtwórców, artyści będą mieli możliwość eksperymentowania, szukania nowych trendów z muzyką na wysokim, profesjonalnym i kreatywnym poziomie" - powiedział podczas konferencji otwarcia laboratorium, prezes zarządu Tauron Ciepło Marcin Staniszewski.

"Autorski interfejs z systemem modularnym, światowej klasy nagłośnienie immersyjne oraz system wirtualnej akustyki - to wszystko ma w sobie innowacyjne w skali Europy Laboratorium Nowych Mediów - Tauron Lab. W laboratorium planowane są liczne rezydencje artystyczne, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz eksperymentalne projekty z zakresu nowych mediów i dźwięku" - wyjaśnił Paweł Pindur, założyciel fundacji Soundscape oraz pomysłodawca Tauron Lab.

Podczas konferencji zaprezentowany został również jedyny w Polsce instrument, jakim jest "Tonarium". Muzycy z Polski, dzięki "Tonarium" będą mogli zrealizować swoje nagrania oraz koncerty w systemach dźwięku przestrzennego. Instrument posiada także intuicyjny interfejs, który pozwala na korzystanie z niego zarówno doświadczonym muzykom, jak i osobom bez wcześniejszego doświadczenia.

Artyści, którzy odwiedzą Tauron Lab będą tworzyć własne utwory muzyczne przez miesiąc. Następnie podzielą się efektami pracy twórczej. "Będą też koncerty na podsumowanie tych rezydencji" - dodał założyciel fundacji.

Tauron Lab znajduje się w studiu filmowo-eksperymentalnym połączonym z zapleczem audio w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. "Wizualny i dźwiękowy związek będzie już chyba nierozerwalny. Bardzo się cieszymy, bo to jest dla nas w pewnym sensie nowe otwarcie. Szczególnie tych nowych mediów, które są emblematem Akademii w Katowicach" - podkreślił prof. Grzegorz Hańderek, rektor ASP w Katowicach.

Według założyciela fundacji Soundscape, ASP w Katowicach było jedynym miejscem na Śląsku, gdzie można było połączyć najnowsze systemy muzyczne z naukowym podejściem, co stworzyło szerokie pole do eksperymentów w dziedzinie technologii i nauki.

Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt zrealizowany został wspólnie przez grupę Tauron, Volvo Car Poland, a także Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczna, natomiast darczyńcami została Fundacja Orlen oraz Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu.

"Dźwięk to niedoceniona przestrzeń naszego życia. Dobre dźwięki pozwalają wypoczywać, inne pozwalają rozwijać wyobraźnię. Współpraca z fundacją Soundscape to dla nas naturalny kierunek, bo dźwięk to jest nasza przestrzeń" - powiedział Stanisław Dojs, rzecznik prasowy Volvo Car Poland.

"Wierzymy, że Tauron Lab będzie miejscem spotkań artystów-muzyków, nie tylko z lokalnej społeczności, ale również z całej Polski i Europy" - dodał prezes Marcin Staniszewski.