Katowice: Otwarto wystawę fotografii pt. "To wciąż jest nasza wojna”

"To wciąż jest nasza wojna" – taki tytuł nosi plenerowa wystawa, otwarta w piątek, w rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, na placu Wolności w Katowicach. Na wielkoformatowych zdjęciach można zobaczyć m.in. skutki rosyjskich ataków i obrazy z życia w ogarniętym wojną kraju.

"Ten czas nas zmienił. Na zawsze. Patrząc w zimne odbicia monitorów nie wierzyliśmy w to, co widzieliśmy. 23 lutego 2022 roku wojna była czymś abstrakcyjnym, reliktem przeszłości. Nie wierzyliśmy w wojnę. 24 lutego to się zmieniło. Na zawsze" - podkreślają organizatorzy ekspozycji ze Stowarzyszenia Pokolenie.

Jak zaznaczył Przemysław Miśkiewicz ze Stowarzyszenia, każda z fotografii pokazuje inny aspekt konfliktu zbrojnego w Ukrainie. "Jest w tym wiele emocji, ale przede wszystkim jest to kompendium najważniejszych aspektów i skutków agresji rosyjskiej na Ukrainę. Także dla Polaków. Niezwykle ważny jest przekaz: że to wciąż jest nasza wojna. Bo pomoc Ukrainie i jej zwycięstwo to także zwycięstwo demokracji, wolności i ochrona ważnych dla nas wszystkich wartości" - zaznaczył.

Wystawę będzie można oglądać do końca marca. Jej współorganizatorami są: samorząd Katowic, Muzeum Śląskie i Fundacja BGK.

W sobotę w ramach obchodów pierwszej rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie w Katowicach odbędzie się przemarsz, organizowany w ramach akcji "Light Will Win Over Darkness".