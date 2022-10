Katowice: Rozpoczął się nowy nabór projektów Inicjatywy Lokalnej

Milion złotych przeznaczy po raz kolejny w przyszłym roku samorząd Katowic na realizację inicjatyw, mieszkańców zgłoszonych przez w rozpoczynającym się właśnie naborze. To oferta dla katowiczan chcących zmieniać swoje najbliższe otoczenie i integrować się w grupach sąsiedzkich.

W ramach tzw. inicjatywy lokalnej każdy może zaproponować pomysł i zaangażować się społecznie w jego realizację. Najczęściej mieszkańcy zgłaszają pomysły i działania w bezpośrednim otoczeniu, a potem określają swój udział w ich realizacji - z reguły w formie pracy społecznej. W 2023 r. realizowane będą zadania wybrane w 11. edycji przedsięwzięcia, do której zgłoszenia można składać do 15 listopada br.

Miasto wspiera takie inicjatywy od 2013 r., a od 2016 r. przeznacza na nie po 1 mln zł rocznie. Od 2013 r. wsparcie w ramach programu uzyskało 535 inicjatyw, w tym 120 pomysłów z ostatniej edycji.

"Inicjatywa lokalna to sprawdzony, obok budżetu obywatelskiego, instrument włączania się katowiczan w kształtowanie przestrzeni publicznej oraz wzmacniania sąsiedzkiego współdziałania" - ocenił cytowany w informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa.

"To narzędzie społecznej aktywizacji nie spełniałoby swojej roli bez pomysłów i zaangażowania mieszkańców, którzy są kluczem do jego sukcesu. To przede wszystkim nasi mieszkańcy tworzą i rozwijają nasze miasto, a znając potrzeby lokalnych społeczności, chętnie korzystają m.in. z Inicjatywy Lokalnej, bo widzą efekty swojego zaangażowania" - dodał Krupa.

Przykładowo w 2021 r. w 105 inicjatywach mieszkańcy wnieśli 26 552 godziny pracy społecznej. Łącznie została ona wyceniona na ponad 720 tys. zł, a wniesiony przez mieszkańców wkład rzeczowy - na 664 tys. zł. W ramach tego programu możliwy jest również wkład finansowy, ten wyniósł 42 tys. zł.

W 2021 roku mieszkańcy zgłosili 196 pomysłów, z czego do realizacji trafiło 120 inicjatyw wartych milion zł. Największą aktywnością wykazali się mieszkańcy dzielnic Zawodzie i Giszowiec, zgłaszając po 14 inicjatyw, a następnie Szopienic i Burowca, skąd wpłynęło ich 12 oraz Ligota-Panewniki, Załęże i Bogucice - po 9.

Wśród pomysłów mieszkańców najczęściej zgłaszane były dotąd konkursy i warsztaty dla młodzieży, muzyczne wydarzenia, aktywizacja seniorów, festyny sąsiedzkie, warsztaty rękodzieła, akcje sprzątania oraz inicjatywy sportowe.

Wnioski można zgłaszać w formie papierowej oraz elektronicznej, przy czym jednym z kryteriów ich oceny jest opinia poszczególnej rady dzielnicy. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, jest dostępnych na stronie: https://bit.ly/3dVoCtW. Informacje można również uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu 32 2593-118 lub drogą mailową: inicjatywalokalna@katowice.eu.