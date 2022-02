Katowice: Uroczystości na cmentarzu i debata historyków w 80. rocznicę przekształcenia ZWZ w AK

Kombatanci, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych oraz IPN wezmą w poniedziałek na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Katowicach udział w upamiętnieniu 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Tego dnia odbędzie się też panel dyskusyjny historyków z katowickiego oddziału IPN poświęcony działalności AK na Śląsku.

Służba Zwycięstwu Polski powstała 27 września 1939 r. Była pierwszą ogólnopolską organizacją konspiracyjną podporządkowaną rządowi RP po wybuchu II wojny światowej. Po jej rozwiązaniu 13 listopada 1939 r. powstał Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 r. naczelny wódz gen. broni Władysław Sikorski, w rozkazie do gen. bryg. Stefana Roweckiego zniósł nazwę ZWZ ustalając, że: "wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią +Armię Krajową+ podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy".

Rocznicowe obchody przekształcenia ZWZ w AK odbędą się w poniedziałek w wielu miejscach w kraju. W Katowicach odbędą się w południe na Centralnym Cmentarzu Komunalnym. Przy grobach, które znajdują się w kwaterze żołnierzy Armii Krajowej spotkają się: kombatanci, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych oraz oddziału IPN w Katowicach.

"Przy pomniku odśpiewany zostanie hymn państwowy, odmówiona zostanie modlitwa i złożone wieńce. Na każdym z 27 grobów znajdujących się w kwaterze, zostaną zapalone znicze oraz złożone trzy róże symbolizujące wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna, którymi kierowali się za życia żołnierze AK" - podali przedstawiciele katowickiego oddziału Instytutu.

Tego samego dnia o 9 IPN zaprasza do wysłuchania panelu dyskusyjnego online "Geneza i rozwiązanie Armii Krajowej na Śląsku" z udziałem dr. hab. Grzegorza Bębnika i dr. hab. Adama Dziuby, pracowników Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. Dyskusję będzie można oglądać na Facebooku oraz kanale na platformie YouTube katowickiego oddziału IPN. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach zaprezentuje w mediach społecznościowych oraz na stronie IPN wykład Adama Kurusa na temat powstania i działalności Armii Krajowej.

W woj. śląskim od 4 lutego na ośmiu telebimach - w Czeladzi, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach - prezentowane są krótkie spoty przypominające o tym wydarzeniu w historii Polski. Od środy do akcji dołączyły również Tramwaje Śląskie - materiały rocznicowe wyświetlane są także w pojazdach tego przewoźnika.

Instytut Pamięci Narodowej przygotował z okazji 80. rocznicy przekształcenia ZWZ w AK akcję "Z miłości do Polski", przypominając, że 14 lutego to nie tylko Walentynki. "To również dzień pamięci o żołnierzach Armii Krajowej - ludziach zakochanych w wolności i wierzących w niepodległą Rzeczpospolitą" - wskazują przedstawiciele IPN.

Jak przypominają historycy, Okręg Śląski AK, kontynuując od lutego 1942 r. działalność Związku Walki Zbrojnej, rozbudowywał konspirację na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, wchłaniał inne polskie struktury podziemne, prowadził działania propagandowe i organizował opór zbrojny, zajmował się wywiadem i kontrwywiadem. W jego szeregach znalazło się ok. 25 tys. żołnierzy, w tym ok. 800 uzbrojonych partyzantów, operujących przede wszystkim w Beskidach, na pograniczu Zagłębia Dąbrowskiego i Małopolski, a także w kompleksach leśnych pod Częstochową.

"Funkcjonował na skrajnie trudnym terenie, nasyconym Niemcami i agenturą Gestapo, za co przyszło mu zapłacić licznymi wsypami i dekonspiracjami oraz ogromnymi startami osobowymi. Przetrwał jako samodzielna jednostka okupację niemiecką, zaś jako Okręg Śląski AK w likwidacji funkcjonował w ograniczonym zakresie w pierwszych miesięcy rządów komunistów, aż do momentu przekształcenia się w Okręg Śląski Delegatury Sił zbrojnych w maju 1945 roku" - przypomina IPN.