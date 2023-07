Katowice: W sobotę piknik integracyjny dla rodzin ukraińskich i polskich

Piknik integracyjny dla rodzin ukraińskich i polskich pn. „Kultura nie zna granic" odbędzie się w sobotnie popołudnie na rynku w Katowicach. To kolejne przedsięwzięcie integracyjne w tym mieście finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

Jak przekazało w poniedziałek w mediach społecznościowych biuro prasowe katowickiego magistratu, w sobotę w godz. 14-19. na tamtejszym rynku można spodziewać się pokazów kuchni polsko-ukraińskiej, prezentacji laboratorium młodego naukowca czy występów magicznego arlekina.

Poza występami, grami, zabawami i konkursami z nagrodami, przybliżana będzie tez oferta organizacji pozarządowych z Katowic.

To właśnie katowickie NGO-sy silnie współpracują z katowickim samorządem w zakresie integrowania parodziesięciotysięcznej nowej społeczności ukraińskiej z dotychczasowymi mieszkańcami, np. stowarzyszenie MOST koordynuje działalność punktu Spilno Hub - UNICEF Katowice, o otwartego w lutym br. w docelowej siedzibie przy ul. Morcinka 5-9 w dzielnicy Koszutka.

W lokalu z zasobu miasta Katowice, zaadaptowanym dzięki pieniądzom z UNICEF-u, działają m.in. punkt recepcyjny i informacyjny, kawiarnia integracyjna, kącik zabaw dla dzieci czy biblioteczka z literaturą ukraińskojęzyczną. Przewidziano też przestrzeń warsztatową, kuchnię społeczną, pokoje spotkań i zaplecze biurowe.

W listopadzie ub. roku przedstawiciele katowickiego magistratu informowali, że tamtejszy samorząd otrzymał z UNICEF-u łącznie 46 mln zł na dziesiątki projektów związanych z integracją społeczności polsko-ukraińskiej.

Wśród celów pomocy są: organizacja zajęć międzykulturowych o charakterze integracyjnym, tworzenie strefy przyjaznej dzieciom w placówkach pomocy społecznej, doposażenie trzynastu oddziałów Żłobka Miejskiego, a także wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób, które przeżyły traumę.

W zakresie działań społecznych ze środków UNICEF-u miasto przekazuje ponad 5 mln zł organizacjom pozarządowym, które są najbliżej społeczności w miejscu ich zamieszkania. Samorząd stara się też pobudzać wolontariat w zakresie działań na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży.

Część pieniędzy z UNICEF-u skierowano na pełne finansowanie w Żłobku Miejskim miejsc dla dzieci ukraińskich. Inne trafiły na nowe pracownie edukacyjne i system wizualizacji, pozwalający na śledzenie aktywności dzieci w żłobkach. Ponadto zaplanowano akcję promocyjną szczepień i badań kierowaną do Ukraińców.

Jedną z kluczowych dziedzin działań jest edukacja - pod koniec ub. roku w katowickich przedszkolach i szkołach uczyło się ponad 2,6 tys. młodych Ukraińców. Pieniądze z UNICEF-u pozwalają m.in. zaadaptować pomieszczenia przedszkoli pod kątem 75 nowych miejsc, utworzyć cztery centra pomocy rodzinie, doposażyć kuchnie w placówkach oświatowych czy doposażyć katowickie kluby pod kątem organizacji zadań sportowych.

Do uczniów i rodziców z Ukrainy kierowane są projekty zakładające m.in. naukę języka polskiego. Inne mają na celu integrację młodych ludzi i są tym samym adresowane też do polskich uczniów, jak wycieczki integracyjne, warsztaty teatralne i telewizyjne - w specjalnym kontenerze, spływy kajakowe, półkolonie letnie i zimowe integracyjne, a także szachy w szkołach, jako kontynuacja autorskiego programu Zakodowane Katowice.

Wśród projektów, które dofinansowuje UNICEF, jest doposażenie obiektów sportowych w sprzęt sportowy, szkół w sprzęt informatyczny, a także realizacja bardzo potrzebnego projektu różowych skrzyneczek. Ponadto rozszerzony zostanie program nauki gry w szachy w katowickich szkołach, mają być w nich również zatrudniani asystenci międzykulturowi.

Ogółem według ostrożnych szacunków, w Katowicach schronienie znalazło kilkadziesiąt tysięcy osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Na pomoc i działania integracyjne prowadzone w mieście przeznaczono ponad 100 mln zł pochodzących z różnych źródeł - wynika z danych samorządu (w tym ponad 46 mln zł z UNICEF-u).

Ponad 50 mln zł to środki z budżetu państwa. Ponad 1 mln zł to darowizny z innych miast współpracujących z Katowicami - m.in. Tajpej i Kolonii. Ponad 1,3 mln zł przekazała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Ponad 2,5 mln zł to środki miasta pochodzące z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.