Katowice: Zmiany w organizacji ruchu w związku z meczem Polska – Szwecja

W związku z wtorkowym meczem Polska – Szwecja nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego na sąsiadującym ze Stadionem Śląskim w Chorzowie katowickim Osiedlem Tysiąclecia – poinformował w piątek Urząd Miasta Katowice.

29 marca piłkarskie reprezentacje Polski i Szwecji zagrają na Stadionie Śląskim w finale barażu o udział w mistrzostwach świata w Katarze. Dlatego, podobnie jak w latach poprzednich, wdrożone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego, by zmniejszyć uciążliwość tej imprezy masowej dla liczącego 23 tys. mieszkańców Osiedla Tysiąclecia.

"Wprowadzenie zakazu wjazdu na teren osiedla Tysiąclecia od strony ul. Chorzowskiej to rozwiązanie, które już wielokrotnie testowaliśmy przy okazji organizacji imprez masowych na Stadionie Śląskim. Musimy mieć na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców" - powiedział w piątek prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Doskonale wiemy o tym, że podczas tego typu imprez sporym problemem dla mieszkańców katowickiego os. Tysiąclecia są tysiące osób, które - dojeżdżając z innych miast do stadionu - zostawiają pojazdy na osiedlu, nie tylko zajmując miejsca parkingowe mieszkańców, ale także nierzadko parkując w miejscach nielegalnych, na trawnikach i zielonych skwerach" - dodał.

W dniu imprezy od samego rana na Os. Tysiąclecia będą pracować dodatkowe patrole Straży Miejskiej, by podejmować szybką interwencję w przypadku pojazdów zaparkowanych niezgodnie z oznakowaniem, bądź utrudniających przejazd lub wyjazd z posesji.

Od godzin popołudniowych, najprawdopodobniej około godziny 16 - nastąpi wyłączenie możliwości wjazdu na osiedle Tysiąclecia z ul. Chorzowskiej oraz wyjazdu z osiedla na ul. Chorzowską. W tym celu zostanie zastosowane wygrodzenie techniczne i zostaną utworzone posterunki policji i Straży Miejskiej. Wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej.

Wzdłuż ul. Chorzowskiej - na odcinku od ul. Złotej do granicy z Chorzowem zostaną wprowadzone dodatkowe zakazy zatrzymywania i postoju. Analogiczne oznakowanie zostanie wprowadzone na ul. Brackiej od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Chorzowskiej. Dodatkowo do znaków zostanie dołączona tabliczka T-24, tj. odholowanie pojazdu przed służby miejskie w przypadku naruszenia zakazu.

W dniu meczu komunikacja miejska dla kibiców będzie bezpłatna - poinformował w piątek Zarząd Transportu Metropolitalnego. W razie kontroli należy okazać bilet lub akredytację. Zaplanowano też dodatkowe połączenia, co ułatwi dojazd i powrót ze Stadionu Śląskiego.