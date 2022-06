Katowicka PO na podstawie ankiety chce przygotować program na wybory

Katowickie struktury Platformy Obywatelskiej udostępniły ankietę nt. życia w tym mieście, na podstawie której zamierzają przygotować program wyborczy. Prócz ankiety pod hasłem „Katowice przyszłości”, lokalni radni wychodzą w teren, by rozmawiać z mieszkańcami.

Katowicki poseł Koalicji Obywatelskiej, szef klubu tego ugrupowania Borys Budka na piątkowym briefingu w Katowicach zaakcentował, że prawdziwa polityka to sztuka rozmowy, wsłuchiwania się w oczekiwania mieszkańców. "Samorząd to mieszkańcy, samorząd to rozwiązywanie najważniejszych problemów, samorząd to ludzie" - wskazał.

"Dlatego w okresie wakacyjnym, ale również we wrześniu i październiku, jeśli pogoda pozwoli, katowiccy radni PO będą w każdej dzielnicy rozmawiać o przyszłości Katowic. Wspólnie napiszemy tę wizję przyszłości, wspólnie napiszemy, jakie najważniejsze problemy należy rozwiązać" - zapowiedział.

"To nie pierwsza akcja dlatego, że mobilne biura naszych radnych są obecne już od zakończenia pandemii, nasi radni spotykają się z mieszkańcami, ale żeby taką kompleksową mapę potrzeb mieszkańców Katowic oraz potrzeb, co należy rozwiązać, stworzyliśmy specjalną stronę katowiceprzyszlosci.pl, gdzie można wypełnić ankietę" - wyjaśnił Budka.

Szef katowickiej Platformy Jarosław Makowski przekonywał, że dobre, życzliwe miasto to takie, w którym dobrze czują się 8-latek i 80-latek. "Żeby takie miasto stworzyć, trzeba wyjść z gabinetów. Żeby stworzyć miasto przyjazne dla ludzi, trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba być w dzielnicach, trzeba +ubrudzić sobie ręce+, żeby poczuć, z jakimi problemami mierzą się katowiczanie" - ocenił.

Zaznaczył, że dlatego katowicka PO uruchomiła w czerwcu br. cykl spotkań "Dyżury radnych pod chmurką", ale postanowiła zmienić tę inicjatywę w bardziej kompleksowe przedsięwzięcie - stąd akcja "Katowice przyszłości".

"To jest strona, gdzie znajduje się ankieta, gdzie znajdujemy szczegółowe pytania, w jakim stopniu i jakimi metodami Katowice powinny walczyć ze smogiem, w jakim stopniu miasto stworzyło dobry system transportu publicznego, czy jest ono wystarczająco zielone. Są też pytania otwarte: jak wyobrażasz sobie Katowice przyszłości, co chciałbyś zmienić w mieście, ale także, co Ci uwiera w obecnym stanie miasta Katowice" - wymienił Makowski.

Zapowiedział, że po analizie zebranych ankiet, katowicka PO chce zorganizować na początku 2023 r. cykl debat. "Po ankietach, po cyklu debat, przedstawimy program katowickiej Platformy Obywatelskiej na wybory samorządowe" - zasygnalizował Makowski.

Radny Patryk Białas zwrócił uwagę na potrzebę zaplanowania przyszłych zmian w Katowicach w sposób sprawiedliwy, zapraszając do rozmowy mieszkańców, przedsiębiorców - wszystkich użytkowników miasta. Senator Marek Plura z Katowic podkreślił, że nie wszystkie kwestie można było zawrzeć w ankiecie: ma ona służyć jako powód do rozmowy.

"Będziemy pytać także o biedę, o to, na co najbardziej nam brakuje: czy na czynsz, czy na lekarstwa czy na szkołę dla dzieci. Będziemy też pytać, jak sami mieszkańcy, nasi sąsiedzi, widzieliby pomoc - bo ta pomoc musi być dobrze do nich dobrana. Cieszy nas każde duże wydarzenie w Katowicach, też Światowy Szczyt Miejski w przyszłym tygodniu, ale najbardziej cieszy nas spokój i bezpieczeństwo naszych sąsiadów, mieszkańców miasta" - podkreślił Plura.

W ankiecie mieszkańcy są proszeni o ocenę różnych aspektów życia w Katowicach: ilości drzew i terenów zielonych, działania komunikacji zbiorowej, skuteczności walki ze smogiem, bezpieczeństwa, czystości, wprowadzenia dotacji do in vitro, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wsparcia drobnych, lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników, wsparcia młodych ludzi w znalezieniu mieszkania, a także czy miasto - zamiast skupiać się na wielkich wydarzeniach - powinny bardziej dbać o mieszkańców.

Są też trzy pytania opisowe: prośba o wymienienie trzech największych problemów Katowic i trzech największych zalet miasta. Inna prośba dotyczy określenia w trzech słowach wymarzonych Katowic przyszłości.