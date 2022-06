Kazimierz Dolny: Ponad 130 grup śpiewaczych wzięło udział w 56. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych

W Kazimierzu Dolnym (woj. lubelskie) w niedzielę zakończył się 56. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, w którym udział wzięło 137 grup śpiewaczych. Tegoroczny poziom festiwalu był bardzo wysoki - oceniła Janina Biegalska z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury (WOK) w Lublinie.

W tegorocznym koncercie konkursowym Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych udział wzięło 137 grup śpiewaczych z 13 województw, w tym 36 zespołów, 26 kapel, 31 śpiewaków ludowych i 17 instrumentalistów. Na kazimierskiej scenie wystąpili między innymi cymbaliści, skrzypkowie i dudziarze. W programie festiwalu oprócz występów zespołów tradycyjnej muzyki odbyły się warsztaty i zabawy ludowe, potańcówki oraz widowiska.

W niedzielę na zakończenie wydarzenia rozdano Baszty, czyli główne nagrody festiwalu. W kategorii zespołów śpiewaczych pierwsze miejsce otrzymała grupa Rodyna z Dubiażyna z województwa podlaskiego, w kategorii kapel Basztę otrzymała Kapela Kazimierza Marcinka z Kolbuszowej, w kategorii śpiewak instrumentalista - Jan Szymański z Albinowa z województwa łódzkiego i w kategorii śpiewak solista - Franciszek Sewastynowicz z Sejn.

"Uważam, że był to bardzo dobry festiwal. Zespoły, które występowały prezentowały niezwykle wysoki poziom. Nie ukrywam, że byliśmy w zachwycie słuchając ich wystąpień. To, co nas cieszy, to duża różnorodność zespołów; między innymi gościliśmy przedstawicieli Łemków" - powiedziała Janina Biegalska, koordynator działań programowych z biura WOK, organizatora festiwalu.

Dodała, że jury miało "twardy orzech do zgryzienia, ponieważ na scenie nie ma taryfy ulgowej i oceniana jest tylko prezentacja artystyczna".

"W tym roku górale pięknie nam zagrali, Podlasie pięknie zaśpiewało i festiwalowe Baszty pojechały do nich. Są też pierwsze nagrody dla lubelskich zespołów. Zdaniem jury było kogo słuchać, oceniać i nagradzać" - podsumowała Biegalska.

Festiwalowi towarzyszyły 55. Targi Sztuki Ludowej, podczas których artyści z całej Polski wystawiali swoje prace na rynku w Kazimierzu Dolnym.56. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym odbywał się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.