Kazimierz Dolny: Święta Bożego Narodzenia w domu Kuncewiczów były skromne

Maria Kuncewiczowa po śmierci męża Jerzego w 1984 r. nigdzie nie wyjechała i została w Kazimierzu Dolnym. Święta w domu Kuncewiczów były skromne. Raczej to do pani Marii przyjeżdżano, ale nie były to tłumy gości – powiedziała PAP Monika Januszek-Surdacka z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

"Dzięki zdigitalizowanym archiwalnym numerom Przekroju dotarliśmy do kilku wywiadów z panią Marią zamieszczonych w tej gazecie. W wywiadzie przeprowadzonym z pisarką w 1983 roku przez Wilhelminę Skulską, Kuncewiczowa podkreśliła, że gwiazdka to był przyjazd brata Aleksandra do domu" - powiedziała Januszek-Surdacka i dodała, że kolację wigilijną spędzano w wąskim gronie rodzinnym razem z babcią, rodzicami i dziećmi, choinkę ubierała Maria.

"Kuncewiczowa wspominała, że czasami zapraszany był jakiś gość, który zajmował puste miejsce. Wszystkiego na Wigilii pilnowała babcia. Było dużo potraw, kapusta, ryba, śledzie, szczupak po żydowsku, zupa grzybowa, kutia i kisiel z żurawin" - opowiadała.

Pisarka nie lubiła zupy grzybowej, kutii i kisielu, ale jak podkreśliła podczas wywiadu "zjadała te wszystkie potrawy w poczuciu, że uczestniczy w czymś bardzo ważnym". "W wywiadzie z Przekroju sprzed 36 lat jest także słowo o prezentach literackich spod choinki, jakie ukształtowały gust czytelniczy Marii Kuncewiczowej" - dodała Januszek-Surdacka.

"Jeszcze w Warszawie, kiedy miałam pięć lat, może sześć, otrzymałam od ojca elementarz.(…) Dopiero jednak książka otrzymana na gwiazdkę od mojego zagranicznego brata zapoczątkowała we mnie artystkę z wyobraźnią. Był to Piotruś Pan z pięknymi ilustracjami Rackhama. Następną fazą fascynacji był prezent, który znalazłam pod choinką +Takie sobie historyjki+ Kiplinga" - powiedziała Maria Kuncewiczowa dziennikarce Przekroju.

W 1927 r. pisarka pierwszy raz przyjechała do Kazimierza Dolnego. Dom Kuncewiczów przy ul. Małachowskiego 19 zwany willą "Pod wiewiórką", powstał w 1936 r. Okres II wojny światowej Kuncewiczowie spędzili na emigracji, do Polski wrócili dopiero na początku lat 60. XX w. Odzyskali też kazimierski dom. Maria Kuncewiczowa po śmierci męża Jerzego w 1984 r. nigdzie nie wyjechała i została już w Kazimierzu Dolnym, miała ponad 90 lat i była chora.

"Święta w domu Kuncewiczów były skromne. Raczej to do pani Marii przyjeżdżano, ale nie były to tłumy gości" - powiedziała Januszek-Surdacka. "Widziałam takie zdjęcie z prywatnych zbiorów, gdzie pani Maria tańczy ze swoim synem Witoldem, a gra im na akordeonie Tadeusz Roguski, podopieczny pani Marii i jest pusto. Czyli przy tym stole oprócz nich i partnerki Roguskiego nikt nie siedzi. To nie były bale pod tytułem krynoliny, suknie i diademy, tylko bardzo skromnie i w wąskim gronie. Ostatnią rzeczą, którą by chciała wtedy robić pani Maria to tańce i bale" - podsumowała.

Maria Kuncewiczowa zmarła 15 lipca 1989 r. w Kazimierzu Dolnym. Dzięki Fundacji Kuncewiczów, utworzonej w roku 1992 przez syna Marii i Jerzego - Witolda kazimierski dom, zgodnie z ostatnią wolą pisarki, przez lata był ośrodkiem pracy twórczej. Obecnie działa tu oddział literacki Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, poświęcony Kuncewiczom.