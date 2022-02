Kazimierz Dolny: Zabytkowe budynki Muzeum Nadwiślańskiego zostały wyremontowane

Zakończył się remont konserwatorski pięciu zabytkowych budynków Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Prace trwały od 2018 roku i kosztowały ponad 23 mln złotych.

Odrestaurowane zostały: Dwór z Gościeradowa z drugiej połowy XVIII wieku, Dom Wójtowski z Modliborzyc z XIX wieku, Dom Kuncewiczów, kamienica Celejowska i spichlerz Ulanowski.

"Kazimierz Dolny to magiczne miejsce i mekka XIX wieku. Dlatego te wszystkie budynki to jest coś, czym będziemy mogli się pochwalić. Chcemy, aby każdy z tych obiektów był udostępniony do zwiedzania przed rozpoczęciem letniego sezonu turystycznego" - powiedział w czwartek dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego Piotr Kondraciuk podczas konferencji podsumowującej remont obiektów w Kazimierzu Dolnym.

Prace remontowe rozpoczęły się w 2018 roku i trwały do końca minionego roku. Jak podkreślił Kondraciuk, zrealizowany projekt był złożony pod kątem konserwatorskim, czasochłonny i kosztowny.

Obecny na konferencji marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski powiedział, że Kazimierz Dolny nad Wisłą to "przyjaźni ludzie i przyjazna Lubelszczyzna pięknie położona nad Wisłą".

"My przywracamy Kazimierz i to co jest w zasobach Muzeum Nadwiślańskiego całemu społeczeństwu. Dlatego, że muzeum to nie tylko Kazimierz, to także ruiny zamku w Janowcu. Dlatego teraz nasze główne kierunki działań będą nastawione na Janowiec, aby spróbować coś zrobić z zamkiem w Janowcu" - stwierdził.

"Nie chodzi o sponsorów, ale potężne pieniądze unijne i budżetowe, które pomogą przywrócić najpiękniejszą renesansową rezydencję w Polsce, która mieściła się w Janowcu" - dodał.

"Jako samorząd województwa lubelskiego chcemy zaproponować obecnym tu prezesom firm długofalową współpracę, by byli mecenasami kultury w Kazimierzu i w Janowcu. Tu mamy się czym chwalić, tu przyjeżdżają miliony turystów i wasze marki mogą być bardziej rozpoznawalne. Bo nie tylko sportem społeczeństwo lubelskie stoi, także kulturą" - podkreślił.

Podczas konferencji prasowej wręczono tytuły mecenasa Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Tytuły otrzymały Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Fun Park Sp. z o.o., Metbud Gończyce Sp. z o.o. i Kornex Kornelia Mróz.

Jan Kanthak, wiceminister aktywów państwowych wyraził zadowolenie, że w ramach mecenatu uczestniczą też spółki skarbu państwa i prywatni przedsiębiorcy.

"Patrząc na politykę pana marszałka i całego województwa cieszę się, że powiedzenie +cudze chwalicie swego nie znacie+ nie znajduje odzwierciedlenia. Tutaj jest ta świadomość tych perełek Lubelszczyzny i to widać. Rzeczywiście Kazimierz Dolny jest jedną z takich perełek i jest wizytówką, o której cała Polska wie" - powiedział.

Budynki zostały odremontowane w ramach projektu "Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym". Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 23 mln zł. Ponad 14 mln zł to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozostałe środki stanowił wkład własny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.