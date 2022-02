Kazimierz Klimczak, najstarszy żyjący uczestnik powstania warszawskiego skończył 108 lat

We wtorek 108 urodziny obchodzi Pan Pułkownik Kazimierz Klimczak, najstarszy żyjący uczestnik powstania warszawskiego "Zaangażowanie w sprawy najważniejsze dla Ojczyzny 🇵🇱 od początku wyznaczały jego życiową drogę" - napisał o jubilacie premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki złożył Kazimierzowi Klimczakowi gratulacje na facebooku. "To wyjątkowy jubileusz. Pan Kazimierz jest świadkiem odchodzącej, burzliwej epoki i uczestnikiem wydarzeń, które kształtowały polską historię" - napisał premier.

"Zaangażowanie w sprawy najważniejsze dla Ojczyzny od początku wyznaczały jego życiową drogę. Uczestnictwo w kampanii wrześniowej, w tym w bitwie nad Bzurą, działalność w Armii Krajowej i udział w Powstaniu Warszawskim to wydarzenia, które zaważyły na całym jego życiu. Ofiarność i odpowiedzialność za losy Ojczyzny pozostają dla nas wszystkich pięknym świadectwem autentycznego patriotyzmu. Jego postawa to dla nas wszystkich wzorzec służby Polsce, przykład i inspiracja do pracy na rzecz wspólnego dobra" - napisał premier.

"Panie Pułkowniku, w tym szczególnym dniu składam Panu podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Dziękuję za lekcję życiowej wytrwałości, z której wciąż możemy obficie czerpać. Przekazując gratulacje i najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, dołączam wyrazy najgłębszego szacunku" - dodał Morawiecki.

Kazimierz Klimczak "Szron" urodził się 15 lutego 1914 r. Ukończył Szkołę Podoficerską Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie. Żołnierz kampanii wrześniowej, powstaniec warszawski, po wojnie działacz Związku Inwalidów Wojennych RP. W 2017 r. został awansowany na stopień pułkownika. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.